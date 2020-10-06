Karabağ’daki taraflar çatışmalar sonucu uğradıkları kayıplar hakkında bilgi verdi

Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’da çatışan taraflar, çatışmalar sonucu ölü ve yaralı sayılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’den bu yana çatışan taraflar, çatışmalar sonucu ölü ve yaralı sayılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ermenistan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 kişininse yaralandığını belirtildi. Sağlık Bakanı Arsen Torosyan, yaptığı basın açıklamasında ’19 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Azerbaycan Başsavcılığı ise 27 ölen ve 141 yaralı vatandaş hakkında bilgi verdi. Kurumun açıklamasında, “27 Eylül'den bugüne kadar Ermeni tarafının Azerbaycan'ın yerleşim yerlerine açtığı ateş sonucu 27 sivil hayatını kaybetti, 141 kişi yaralandı” denildi. Açıklamada ayrıca 63 sivil tesisin ve 376 konut binasının hasar gördüğü vurgulandı.

Tanınmayan Dağlık Karabağ’ın savunma makamı ise 21 yeni kayıp olduğunu, böylelikle toplam ölü sayısının 240’a ulaştığını öne sürdü.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında on yıllardır devam eden Dağlık Karabağ krizi, şiddetlenen çatışmalarla 27 Eylül’de bir kez daha alevlenmişti.

Ermenistan da Azerbaycan da çatışmaları başlatanın karşı taraf olduğunu savunuyor. Çatışmalar nedeniyle olağanüstü hal ve seferberlik ilan eden her iki tarafın da kayıpları olduğu biliniyor.

Ancak çatışmaların başından bu yana ilk kez dün akşam tarafların karşılıklı olarak sürdürdüğü bombardımanların yoğunluğu azaldı. Hatta Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada Dağlık Karabağ’da dün geceki durumu ‘sakin’ olarak tanımladı.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.