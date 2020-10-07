‘Kuzey Koreli kayıp diplomat Güney Kore'ye sığındı’ iddiası

Güney Kore Ulusal Meclisi İstihbarat Komitesi Üyesi, Milletvekili Ha Tae-keung, Facebook'da yaptığı paylaşımda, Jo'nun 2019'da ülkeye geldiğini ve Güney Kore hükümeti koruması altında olduğunu yazdı. Komite adına Jo'nun ülkeye gelişini doğruladığını belirten Ha, komitenin, güvenliği açısından Jo hakkında daha fazla ayrıntı vermeme kararı aldığını ifade etti. Ha, söz konusu bilgiyi nereden aldığına ilişkin açıklama yapmadı.

Güney Kore Dışişleri ve Birleşme bakanlıkları ise Jo ile ilgili haberleri doğrulayamadıklarını belirtti.

1997 yılından beri iltica eden en üst düzeyli diplomat olacak

Güney Kore'ye son 20 yılda yaklaşık 33 bin Kuzey Korelinin kaçtığı ifade edilirken Jo'nun iltica haberi doğrulanırsa, 1997 yılından beri Güney'e kaçan en üst düzeyli diplomat olacak.

1997 yılında, Kuzey Kore'nin şu anki liderinin babası Kim Jong-il'e bir zamanlar özel ders veren ve İşçi Partisi'nin üst düzey yetkilisi Hwang Jang-yop iltica etmişti.

If confirmed, Jo Song Gil, the North’s former ambassador to Italy, would be the highest-level NKorean official to defect to rival South Korea since the 1997 arrival of Hwang Jang-yop, a senior Workers’ Party official whotutored leader Kim Jong Un’s father https://t.co/kkr3K66q4A — Hyung-jin Kim 김형진 (@hyungjin1972) October 7, 2020

Kuzey Koreli diplomat, Ağustos 2019'da İtalya'dan ayrılmıştı

İtalya, Pyongyang yönetiminin, 2017'deki füze denemelerine tepki olarak Kuzey Kore'nin o dönemki Roma Büyükelçisi Mun Jong-nam'dan ülkeden ayrılmasını istemişti. Mun'un ülkesine dönmesinin ardından bu görevi geçici olarak Jo Song-gil üstlenmişti.

Kasım 2018'de görevini bırakarak kayıplara karışan Kuzey Koreli diplomat Jo ve eşinin, Ağustos 2019'da İtalya'dan ayrıldığı ifade edilmişti.

Güney Kore'de ana muhalefetteki Kore Hürriyet Partisi'nin (LKP) lideri Lee Eun-jae, "Jo, İtalya'dan ayrıldı ve bir yerlerde koruma altında" ifadesini kullanmıştı.