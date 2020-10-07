Ermenistan’dan ‘Azerbaycan, İran sınırında provokasyon hazırlıyor’ iddiası

Facebook’tan açıklama yapan Hovhannisyan, “Etkili taarruz operasyonları gerçekleştirmek için yeterli imkânlara sahip olmayan Azerbaycan birlikleri iki gündür açıkça provokasyona başvurmaya başladı. Özellikle de temas hattının güneyinde, Azerbaycan güçleri büyük gruplar halinde doğrudan Artsah (Dağlık Karabağ) ile İran sınırı boyunca toplanıyor ve aslında sınırın ardına saklanarak ilerlemeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Hovhannisyan’a göre, bu taktik yardımıyla Azerbaycan güçleri Karabağ tarafını ateş etmesi veya sınır hattına, yani İran yönünde saldırı gerçekleştirmesi için provoke etmeye çalışıyor.

Hovhannisyan, “Askeri eylemler neticesinde, başka bir alternatif bulamayarak, Azerbaycan birliklerinin geri çekilmeleri ya da İran topraklarına kaçmaları mümkün. Bundan kaçınmak için, İran tarafının –kuşkusuz tüm bunları görüyorlar- önlemede bulunması ya da onları sınırda toplanmaktan vazgeçirmeleri gerektiğini düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.