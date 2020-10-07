Ermenistan: Karabağ'daki ateşkes ancak Türkiye ‘oyundan çıktıktan’ sonra sağlanabilir

Ermenistan Devlet Başkanı Armen Sarkisyan, resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’daki çatışmaların ancak Türkiye ‘oyundan çıktıktan’ sonra durdurulabileceğini ileri sürdü.

Rus gazetecilerle bir araya gelen Ermenistan Devlet Başkanı Sarkisyan, Dağlık Karabağ’daki çatışmaların ancak Türkiye ‘oyundan çıktıktan’ sonra durdurulabileceğini iddia etti.

“Şu anda Karabağ'da yerel bir çatışma değil, Azerbaycan ve Türkiye'nin uzun süredir hazırlandığı gerçek bir savaş var. Çatışmaların ancak üçüncü aktör (Türkiye) oyundan çıktıktan sonra durdurulması mümkün” diyen Sarkisyan, Ankara'nın çatışmaya dahil olması nedeniyle, Türkiye’nin Karabağ sorununun çözümünde arabulucu olamayacağını savundu.

‘Bunun Azerbaycanlıların kendi meselesi olsa da’ Türkiye'nin Azerbaycan'daki varlığının bu ülkenin egemenliğini zayıflattığını ileri süren Sarkisyan, “Tüm bunlar bölgeyi olumsuz etkiliyor, Kafkasya'daki tüm tabloyu tamamen değiştiriyor, durumu Türkiye'nin eksen olduğu farklı bir jeopolitik düzeye taşıyor” ifadelerini kullandı.

Sarkisyan ayrıca uluslararası arabulucuların Türkiye’yi çatışma bölgesinden ‘gitmeye’ ikna etmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.

‘Bakü'nün Kürt militanlarla ilgili iddiaları saçma’

Bakü'nün Ermenistan tarafında Kürt militanların bulunduğu yönündeki iddialarını ‘saçma’ olarak niteleyen Sarkisyan, şöyle konuştu:

“Cumhuriyette belirli bir partiye mensup Kürt militanların var olduğu iddiası tamamen saçma. Bırakın birileri en az bir kişiyi göstersin.”

Azerbaycan ile Ermenistan arasında on yıllardır devam eden Dağlık Karabağ krizi, şiddetlenen çatışmalarla 27 Eylül’de bir kez daha alevlenmişti.

Ermenistan da Azerbaycan da çatışmaları başlatanın karşı taraf olduğunu savunuyor. Çatışmalar nedeniyle olağanüstü hal ve seferberlik ilan eden her iki tarafın da kayıpları olduğu biliniyor.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.