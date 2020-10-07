Azerbaycan: Ermeni ordusuna ait 10 tank, 6 top, 30 otomobil imha edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, son 24 saatte Dağlık Karabağ cephesinin farklı yönlerinde 10 tank, 6 adet D-20 topu, bir adet Akatsiya kundağı motorlu topçu sistemi, 30 adet otomobilin imha edildiği aktarıldı.

Ermenistan ordusunun çok sayıda asker kaybettiği ifade edilen açıklamada, Ermenistan ordusunun 1 ve 7. alaylarına bağlı birliklerden bir grup askerin de kaçarak mevzileri terk ettiği kaydedildi.