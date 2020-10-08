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    Kırgızistan lideri Ceenbekov: Krizi çözmeye çalışıyoruz

    © Sputnik / Алексей Дружинин
    Asya & Pasifik
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    Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, ülkedeki krizi çözüme kavuşturmak için çeşitli siyasi güçlerle şahsen görüştüğünü söyledi.

    Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, ülkesinde siyasi krize ve sokak gösterilerine ilişkin açıklamada bulundu.

    Ceenbekov, açıklamasında "Cumhurbaşkanı olarak, mevcut krizi çözüme kavuşturmak için mümkün olan her türlü çabayı gösteriyorum. Bu amaçla çeşitli siyasi güçlerle kişisel görüşmeler yapıyorum" ifadelerini kullandı.

    Ülkesinin, bazı siyasi güçlerin eylemleri yüzünden 3 gündür politik krizde olduğunu dile getiren Ceenbekov, "Sayın siyasi güç liderleri, bir cumhurbaşkanı olarak mevcut siyasi çıkmazdan çıkmak için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Şimdiye kadar taraflardan hiçbirinin durumu çözmek için tek bir görüşme platformu önermediğini belirtmek isterim" dedi.

    Görevden alma ve göreve atama süreçlerinin yasalara uygun olarak yürümesi gerektiğini vurgulayan Ceenbekov, bunun için parlamentonun ilgili kararlar alması gerektiğini belirterek, "Siyasi güçlerden somut adımlar bekliyorum" diye ekledi.

    Daha önce Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, muhalefete diyalog çağrısında bulunmuştu fakat henüz bu konuda hiçbir resmi görüşme yapılmadı.

    Muhalif partilerin liderleri, ülke yönetimi için koordinasyon konseyi kurmuş, cezaevinden çıkan muhalif lider Sadır Caparov'u başbakanlık görevine getirdiklerini ilan etmişti. Dün acil toplanan parlamento Caparov'un görevini onaylamıştı. Ancak parlamentodaki bazı muhalifler bu atamayı kabul etmediklerini açıklayarak kendi koordinasyon konseylerini kurarak kendi başbakanlarını seçme niyetinde olduklarını açıklamıştı.

    Muhalifler ayrıca Cumhurbaşkanı Ceenbekov’a karşı meclis soruşturmasının açılmasını ve parlamentonun feshini talep ediyor.

    Etiketler:
    Müzakere, siyasi kriz, Sooronbay Ceenbekov, Protesto, Kırgızistan
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