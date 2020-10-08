Aliyev: Erivan, Karabağ’dan çekilme takvimini sunmalı

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Ermenistan’ın işgal ettiği bölgelerden askerini çekme takvimini sunması ve takvimin AGİT Minsk Grubu eşbaşkanları tarafından da onaylanması gerektiğini belirtti.

Aliyev, Euronews televizyonuna açıklamasında, ateşkesin tek taraflı sağlanamayacağını kaydederek, “İkili bir karar olmalı. Sahada da uygulanmalıdır. Bildiğiniz gibi Ermenistan 27 Eylül’de askeri mevzilerimize saldırarak altyapımıza zarar vererek sivillere saldırdı. Şu ana kadar 30’a yakın sivil öldürüldü” ifadesini kullandı.

“İşgal altındaki toprakların bir kısmını kurtarmayı başardık ve ana hedefimiz Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması” diye vurgulayan İlham Aliyev, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ermenistan bize askerlerinin ülkeden çekilmesi için bir zaman çizelgesi vermelidir ve bu takvim Minsk Grubu eş başkanları, arabulucu ülkeler tarafından onaylanmalıdır. Bundan sonra ateşkesi sağlamak için çaba gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum.”