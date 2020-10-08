KGAÖ Genel Sekreteri: Türkiye’nin Karabağ’da şimdiki yetkilerinin dışına çıkmasını memnuniyetle karşılamayız

Ermenistan'ın da üyesi olduğu Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün genel sekreteri Stanislav Zas Türkiye’nin Karabağ’daki krize doğrudan müdahale edeceğine inanmadığını belirtti.

KGAÖ Genel Sekreteri Zas, Türkiye’nin, Minsk Grubu üyesi olarak kendisine verilen yetkilerin dışına çıkması hâlinde, bunu memnuniyetle karşılamayacaklarını söyledi.

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Genel Sekreteri Zas RT televizyonuna açıklamalarında, Türkiye’nin müdahale ihtimaline ilişkin soru karşısında, “Ben yine de işlerin bu noktaya varmayacağını düşünüyorum” dedi.

Zas “Söz konusu süreçte üçüncü tarafların her çeşit müdahalesi tahrip edici olacaktır” diye ekledi.

Ayrıca Genel Sekreter, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün Karabağ sorunu karşısında dengeli bir tutum benimsediğini, Türkiye’den de aynısını yapmasını beklediklerini kaydetti.

Zas Türkiye’nin, Karabağ sorunu konusunda sadece ona AGİT Minsk Grubu üyesi olarak verilmiş olan yetkiler kapsamında hareket edebileceğini de söyledi: “Türkiye Minsk Grubu çerçevesindeki yetkileri kapsamında hareket edecekse o hâlde buna tamamıyla hakkı var. Ancak eğer bu çerçevenin dışarısına çıkarsa bunu memnuniyetle karşılamayız.”