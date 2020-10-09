Bişkek'te olağanüstü hal ilan edildi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, genel seçimlerin ardından başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen protestolar nedeniyle başkent Bişkek’te olağanüstü hal ilan etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, başkent Bişkek’te olağanüstü hal ilan etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı basın servisinden Sputnik’e yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı, ülkede ayaklanmalar sonucunda ortaya çıkan şiddet olayları ve insanların yaşamı ve sağlığına yönelik tehdit ile bağlantılı mevcut durum nedeniyle bu tür önlemler aldı. Olağanüstü hal, Kırgızistan'daki durumun süratle istikrara kavuşturulmasının yanı sıra, vatandaşların yaşamı ve sağlığının korunması, güvenliklerinin sağlanması amacıyla ilan edildi” ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Ceenbekov’un kararnamesiyle İçişleri Bakan Yardımcısı Almazbek Orozaliyev, Bişkek’teki silahlı kuvvetler komutanlığına getirildi. Bişkek’te ayrıca sokağa çıkma yasağı uygulanması planlanıyor.

Kırgızistan Genelkurmay Başkanlığı'na silahlı çatışmaların bastırılması, sivillerin korunması, kanun ve düzenin sağlanması için başkente askeri teçhizat getirilmesi ve kontrol noktaları oluşturulması talimatı verildi.

Kırgızistan'da, 4 Ekim'deki parlamento seçimlerinden sonra protestolar başlamış, binden fazla kişi yaralanmıştı. 6 Ekim gecesi ise protestocular Devlet Başkanlığı Sarayı'na girmiş ve eski Devlet Başkanı Almazbek Atambayev hapishaneden çıkarılmıştı. Daha sonra Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu, seçim sonuçlarını geçersiz ilan etmişti. Başbakan Boronov istifa etmiş ve ülkede iki koordinasyon kurulu oluşturulmuştu.