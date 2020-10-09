Aliyev: Biz kan dökülmesin istiyoruz, çıkın bizim topraklarımızdan

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
- Biz kan dökülmesin istiyoruz.Çıkın bizim topraklarımızdan. Biz topraklarımızı alacağız. Bu tarihi şansı kaçırmasınlar istiyorum.
- Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız. Biz istiyoruz, sulh yoluyla alalım.
- Azerbaycan Ordusu, Hadrut kasabasını ve bazı köyleri işgalden kurtardı.
- Hadrut kasabası, Çaylı köyü, Yukarı Güzdek, Görezilli köyü, Qaracallı köyü, Süleymanlı köylü, Efendiler köyü ve Sur köyü kurtarıldı.
- Ermenistan bizim önümüzde acizdir, bizim önümüzde diz çökmüştür, biz topraklarımızı ya müzakere süreciyle ya da savaş yoluyla geri alacağız.
Ayrıntılar geliyor…
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)