Azerbaycan: 'İnsani yardım' bahanesiyle Ermenistan’a silah getiriliyor

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan’a insani yardım teslimatları adı altında sivil uçaklarla ülkeye silah getirildiğini belirtti. Azerbaycan bu konuyla ilgili Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’ne başvurdu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Ermenistan’a silah sevkiyatında Ermenistan hükümetine ait uçaklardan ve yetkililerin yurtdışına yaptığı ziyaretlerden yararlanıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Ermenistan Acil Durumlar Bakanlığı’nın insani yardım teslimatları adı altında silah kaçakçılığı yaptığı kaydedildi. Sivil uçaklarla ülkeye füze ve diğer silahın taşındığı belirtildi.

Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonu’nun 4. maddesi uyarınca, konvansiyona imza atan hiçbir ülkenin, sivil havacılığı konvansiyona uymayan amaçlarla kullanamayacağını hatırlatan Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, sorunun değerlendirilmesi ve ilgili tedbirlerin alınması için konuyu Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’ne taşıdıklarını bildirdi.