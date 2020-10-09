Kırgızistan Cumhurbaşkanı: Acilen durumu kontrol altına almak ve barışı pekiştirmek zorundayız

Kırgızistan'da Başbakan Kubatbek Boronov'un istifasını kabul eden Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Genelkurmay Başkanı'nı değiştirdi.

İçişleri Bakanlığı ile Güvenlik Konseyi Sekreterliği görevine getirilen Bütün Kırgızistan Partisi üyeleri de bu kurumların personeli tarafından uzaklaştırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Ceenbekov'un Genelkurmay Başkanlığı'nı ziyaret ettiği ve yeni Genelkurmay Başkanı Taalaybek Omuraliyev ile ülkedeki sosyo-politik durumu istikrara kavuşturmak için gereken önlemleri ele aldığı belirtildi.

'Barışı pekiştirmek zorundayız'

Açıklamaya göre Ceenbekov, Omuraliyev ile görüşmesinde, Bişkek sakinlerinin güvenliğini ve ülkenin başkentinde asayişi sağlamanın öncelikli işlerinden olduğunu vurguladı.

Olağanüstü hal kararını imzaladığını kaydeden Ceenbekov, "Acilen durumu kontrol altına almak ve barışı pekiştirmek zorundayız. Vatandaşlarımız, sorumsuz politikacıların siyasi tutkularının kurbanı olmamalı" ifadelerini kullandı.

Ceenbekov, anayasal haklarını kullanarak halkın barış içinde yaşamasını ve ülke bütünlüğünü sağlamak için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğini kaydetti.

'Birlikte bu zor günlerin üstesinden geleceğiz'

Salı gününden bu yana altıncı kez halka hitap eden Ceenbekov, "Kırgızistan tehlikenin eşiğinde. Bu nedenle başkent Bişkek'te olağanüstü hal ilan ettim. Eminim, ülkenin bütün sağlıklı güçleri beni destekleyecektir. Birlikte bu zor günlerin üstesinden geleceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Olağanüstü hal kararına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, olağanüstü halin Ceenbekov'un imzasıyla yürürlüğe girdiği, meclisin ise 3 gün içinde onay verip vermeme hakkının bulunduğu hatırlatıldı.