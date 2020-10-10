Ermenistan Dışişleri Bakanı, Karabağ konusunda varılan anlaşmada Rusya'nın rolüne dikkat çekti

Mnatsakanyan, Ermenistan devlet televizyonuna verdiği demeçte “Rusya ve Rusya Devlet Başkanı'nın rolünü özellikle vurgulamak istiyorum. O (Rusya Devlet Başkanı) ve diğerleri (Ermenistan ve Azerbaycan liderleri) büyük çaba gösterdi. Fakat bir yandan Rusya Devlet Başkanı, diğer yandan Ermenistan Başbakanı ve Azerbaycan Devlet Başkanı arasında ayrı ayrı yürütülen diyalogdan gerçek bir pratik sonuç almaya çalışmak için toplandık” ifadelerini kullandı.

Karabağ’ın fiziksel güvenliği konusundaki endişelerinin tamamen haklı olduğuna vurgu yapan Mnatsakanyan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu nedenle barış görüşmeleri sürecinde yurttaşlarımızın güvenliği bizim için her şeyden önemli olmuştur ve olmaya devam edecektir. Kendi kaderini tayin haklarının tanınması ve bu hakkın gerçekleştirilmesi bizim için özel bir önem arz etmektedir. Bu, yurttaşlarımızın özgürce yaşamaları gerektiği gerçeğini pekiştiren önemli bir hedefe, hayatlarını ve kaderlerini belirlemeye olanak tanıyan bir statüde, her açıdan bağımsız ve herkes tarafından tanınan bir devlete ulaşmalarını sağlayacaktır.”

Moskova’da 10 saat süren görüşmelerin ardından yapılan açıklamada, Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarının 10 Ekim öğleden sonra saat 12.00'den itibaren ateşkesi kabul ettiği açıklanmıştı.