Ermenistan Savunma Bakanlığı: Karabağ ordu birlikleri ateşkes emri aldı

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan,Artsakhajansına verdiği demeçte “Dağlık Karabağ ordu birliklerine ateşkes emri verildi” dedi.

Rusya'nın ara buluculuğunda, iki ülke dışişleri bakanlarının katılımıyla dün gerçekleştirilen ve 10 saatten fazla süren toplantıda, üzerinde anlaşılan ateşkes bugün yerel saatle 12:00'da devreye girdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Rusya Dışişleri Bakanı ara buluculuğunda istişarelerde bulunmak üzere dün Moskova’ya davet etmiş, taraflar Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için ateşkes kararı almıştı.