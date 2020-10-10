Kuzey Kore ilk kez yeni balistik füzelerini gösterdi

Kuzey Kore, İşçi Partisi'nin 75. yıldönümü nedeni ile başkent Pyongyang’da düzenlenen askeri geçit töreninde yeni kıtalararası balistik füzelerini sergiledi. Aralarında şimdiye kadar hiç görülmeyen Pukguksong 4-A adlı dev füze dikkatleri üzerinde topladı.

Her yıl 10 Ekim’de kutlanan İşçi Partisi'nin 75. yıldönümü nedeni ile başkent Pyongyang’da düzenlenen askeri geçit töreninde yeni kıtalararası balistik füzeler sergilendi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un konuştuğu törende boy gösteren füzelerin arasında şimdiye kadar hiç görülmeyen Pukguksong 4-A adlı dev füze dikkat çekti.

Kuzey Kore, İşçi Partisi'nin 75. yıldönümü nedeni ile başkent Pyongyang’da düzenlenen askeri geçit töreninde yeni kıtalararası balistik füzelerini sergiledi. © AFP 2020 / Jung Yeon-je

Kuzey Kore, İşçi Partisi'nin 75. yıldönümü nedeni ile başkent Pyongyang’da düzenlenen askeri geçit töreninde yeni kıtalararası balistik füzelerini sergiledi. © AFP 2020 / KCNA

Kuzey Kore, İşçi Partisi'nin 75. yıldönümü nedeni ile başkent Pyongyang’da düzenlenen askeri geçit töreninde yeni kıtalararası balistik füzelerini sergiledi. © AFP 2020 / KCNA

Kuzey Kore, İşçi Partisi'nin 75. yıldönümü nedeni ile başkent Pyongyang’da düzenlenen askeri geçit töreninde yeni kıtalararası balistik füzelerini sergiledi. © AFP 2020 / KCNA

Kuzey Kore, İşçi Partisi'nin 75. yıldönümü nedeni ile başkent Pyongyang’da düzenlenen askeri geçit töreninde yeni kıtalararası balistik füzelerini sergiledi. © AFP 2020 / KCNA

Kuzey Kore, İşçi Partisi'nin 75. yıldönümü nedeni ile başkent Pyongyang’da düzenlenen askeri geçit töreninde yeni kıtalararası balistik füzelerini sergiledi. © AFP 2020 / KCNA 1 / 6 © AFP 2020 / Jung Yeon-je Kuzey Kore, İşçi Partisi'nin 75. yıldönümü nedeni ile başkent Pyongyang’da düzenlenen askeri geçit töreninde yeni kıtalararası balistik füzelerini sergiledi.

Güney Kore ordusu, geçit töreninin bu sabah şafak vakti yapıldığını bildirdi, bu nedenle Kuzey Kore’nin Kore Merkez Televizyonu KCTV tarafından yayınlanan görüntünün bu sabahın erken saatlerinde düzenlenen törenin kaydı olduğu düşünülüyor.

Canlı yayında çekildiği belirtilen görüntülerde, üzerinde Pukguksong 4-A yazısının bulunduğu dev bir füze boy gösteriyor. ‘Kuzey Yıldızı’ anlamına gelen Pukguksong 4-A şimdiye kadar hiçbir yerde görülmemişti.

Kuzey Kore daha önce denizaltılardan fırlatılan Pukguksong-1, Pukguksong-2 ve Pukguksong-3 füzelerini geliştirmiş ve geçen yılın ekim ayında test edilmişti. Pyongyang o zamandan bu yana denizaltılardan fırlatılan füzeleri test etmemişti.