Taliban, Trump'ın sağlık durumundan 'endişelenmiş': Umarız seçimi kazanır ve Afganistan'dan ABD askerlerini çeker

Taliban yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalandığı haberinin kendilerini endişelendirdiğini söylerken, Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, "Umarız seçimi kazanır ve Afganistan'daki ABD askeri varlığını sonlandırır" açıklaması yaptı.

CBSNews'ten Sami Yusufzay'a konuşan Taliban yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump ve Amerikan başkanlık seçimleri konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD'de gelecek ay gerçekleştirilmesi planlanan başkanlık seçimine ilişkin yaptığı değerlendirmede, Trump'ın yeniden seçilmesi yönünde bir beklentileri olduğunu dile getirerek, "Umarız seçimi kazanır ve Afganistan'daki ABD askeri varlığını sonlandırır" dedi.

CBSNews'e konuşan bir başka Taliban yetkilisi ise, Trump'ın koronavirüse yakalanmasına ilişkin, "Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrenince sağlığı için endişe ettik. Ancak sağlık durumu iyiye gidiyor gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Trump'ın seçim kampanya direktörü Tim Murtaugh ise Taliban'ın desteğini reddettiklerini ve Trump'ın Amerikan çıkarlarını her durumda koruyacağını kaydetti.

Trump'ın 'Önce Amerika' ilkesini takdir ettiklerini belirten Taliban sözcüsü Mücahid, "Trump baştan beri Amerikalıların dünyada bir polislik görevi olmadığını, önceliklerinin Amerika olduğunu söylüyor" dedi.

Bir başka Taliban üst düzey yetkilisi de, Trump'ın 'dürüstlüğünü' takdir ederken, "Gerçekten, Trump bize karşı düşündüğümüzden daha dürüst oldu, Taliban ile Camp David'de buluşma teklifi ettiğinde hayrete düşmüştük" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, geçen yıl, 11 Eylül saldırılarının yıl dönümünden birkaç gün önce yaptığı açıklamada, Taliban üyelerini barış temasları için Camp David'e davet ettiğini ilan etmiş, ancak Taliban Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir saldırıda ABD askerini öldürdüğü için Camp David planlarını iptal ettiğini belirtmişti.

Taliban üst düzey yetkililerinden bir diğeri, "Trump dünyanın geri kalanı için gülünç olabilir, ancak Taliban'a göre gayet aklı başında ve ferasetli birisi" diye sözlerini sonlandırdı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanıp hastanede tedavi gördükten sonra pazartesi günü Beyaz Saray'a dönen Trump, önceki gün Twitter hesabından Afganistan'daki son duruma ilişkin bir açıklama yapmıştı.

ABD Başkanı, "Afganistan'da görevine devam eden az sayıdaki cesur askerlerimiz Noel'e kadar evlerinde olmalı." ifadesini kullanmıştı.

Beyaz Saray'da 10 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında Trump, "Kısa süre içinde Afganistan'daki asker sayımızı 4 bine indireceğiz. Aynı şekilde Irak'taki asker sayımızı da kısa sürede 2 bine indireceğiz." açıklamasında bulunmuştu.