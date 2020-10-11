Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan birlikleri Gence bölgesine saldırdı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan birliklerinin insani ateşkesi ihlal ederek Gence şehrine saldırdığı yönünde açıklama yaptı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun birliklerinin, insani ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan’ın en büyük ikinci şehri olan Gence’de sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi.

Azeri acil sağlık ekipleri, saldırı sonucu yıkılan bir binada en az 5 kişinin cenazesine ulaşıldığını bildirdi.