Tacikistan’da İmamali Rahman yüzde 90’dan fazla oyla 5. kez devlet başkanı seçildi

Tacikistan Merkez Seçim Komisyonu, ülkenin mevcut Devlet Başkanı İmamali Rahman’ın seçimlerde oyların yüzde 90.92’sini aldığını bildirdi. Rahman, 5. kez devlet başkanı seçilmiş oldu.

Tacikistan’da oyların tamamının sayılmasının ardından, Merkez Seçim Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, mevcut Devlet Başkanı İmamali Rahman oyların yüzde 90.92’sini aldı.

Böylelikle 5. kez devlet başkanı seçilen Rahman, ülkeyi 1994 yılından beri yönetiyor.

Tacikistan’da devlet başkanlığı seçimleri 11 Ekim’de gerçekleşti. Seçimde zafer elde etmek için oyların en az yüzde 50’sinin alınması gerekiyordu.

Merkez Seçim Komisyonu’nun geçerli saydığı seçimlerde katılım oranı yüzde 85.39 oldu.

Rahman daha önce 1994 (yüzde 59.5), 1999 (yüzde 97.6), 2006 (yüzde 79.3) ve 2013 (yüzde 83.9) yıllarında yapılan seçimleri kazanmıştı.