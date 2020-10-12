Kim halkından özür diledi: Halkımız bana gökyüzü kadar yüksek ve denizler kadar umut bağladı, ancak yeterli olamadım

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, iktidardaki İşçi Partisi'nin 75. kuruluş yıl dönümünde, yaşadıkları zorluklar nedeniyle halkından özür diledi. Kim, "Halkımız gökyüzü kadar yüksek ve denizler kadar derin umutlarını bana bağladı, ancak ben buna yeteri kadar yanıt veremedim, çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kore İşçi Partisi'nin 75. kuruluş yıl dönümünde düzenlenen etkinlikler kapsamında konuştu.

Kıtalararası yeni bir balistik füze ve diğer askeri teçhizatın sergilendiği askeri geçit töreninde konuşan Kim'in konuşmasının bir yerinde gözleri dolduğu ve duygulandığı görüldü.

Gözlüklerini çıkararak gözyaşlarını silen Kim, "Halkımız gökyüzü kadar yüksek ve denizler kadar derin umutlarını bana bağladı, ancak ben buna yeteri kadar yanıt veremedim, çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

"Tüm halkın güveni sayesinde, büyük yoldaşlarımız Kim Il-sung ve Kim Jong-il'in davasına sahip çıkma sorumluluğu bana verildi. Ama çabalarım ve samimiyetim, halkımızı hayatlarındaki sıkıntılardan kurtarmaya yetmedi" dedi.

'Güneyli kardeşlerimi selamlıyorum'

Kim ayrıca, koronavirüsle mücadeleye de değindi ve "Virüsle mücadele eden dünyadaki herkese geçmiş olsun diliyorum. Güneyli kardeşlerimi de aynı temenni ile selamlıyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan Kim, Güney ile ilişkilerde iyileşme umudunu dile getirdi.

Konuşmasında doğrudan ABD'yi hedef almasa da Kim, konuşmasında 'tehdit edilirse nükleer gücün tamamını harekete geçirebileceği' uyarısında da bulundu.

Kore İşçi Partisi'nin 75. kuruluş yıl dönümünde başkent Pyongyang'da düzenlenen etkinliklerde ayrıca, ülkenin yeni kıtalararası balistik füzeleri de sergilendi.

Kim'in konuştuğu törende boy gösteren füzelerin arasında şimdiye kadar hiç görülmeyen Pukguksong 4-A adlı dev füze dikkat çekti.