Kayıt
14:18 12 Ekim 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Aliyev: Türkiye mutlaka bu sorunun çözümünde olmalıdır, hangi mesele Türkiye olmadan çözüldü?

    © Fotoğraf : Official website of President of Azerbaijan Republic
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 143
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0b/1043008672_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_5655881d63845a4bc0d7c518a5cecf35.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/asya/202010121043014250-aliyev-hangi-mesele-turkiye-olmadan-cozuldu-bu-sorunun-cozumunde-mutlaka-olmalidir/

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile yaşanan çatışmayla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine değinen Aliyev, "Hangi mesele Türkiye olmadan çözüldü? Suriye'de, Libya'da... Türkiye bu sorunun çözülmesinde mutlaka olmalıdır, zaten var" dedi.

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile yaşanan çatışmaya ilişkin olarak Haber Global'e özel açıklamalarda bulundu. Kara propaganda ile yıllardır yüzleştiklerini belirten Aliyev, "Bazı ülkelerin Ermeni diasporasıyla, Azerbaycan hakkında yalan haberler yaymak hep yaptıkları bir şeydi. Azerbaycan'ın mağduriyetini dünyaya yayma konusunda bize destek veren Türk basınına teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

    Aliyev şöyle devam etti:

    • "Ateşkesten hemen sonra Ermenistan yine ateşkesi ihlal etmiştir. Bundan sonra Dağlık Karabağ meselesi siyasi diplomayla çözülecek. Sahada dersini alıp, diplomasiyle de alacak. Gece saatlerinde sivillere karşı dehşet veren saldırılar düzenlemiş, Gence şehrine saldırmışlardır. Bu Ermeni faşizminin tezahürüdür. Ermeni yanlılar, İslamofobi yanlıları artık bu saldırıyı gizlemeyecektir. Ermenistan devleti faşist devlettir. Azerbaycan ordusu her gün yeni zaferlere imza atıyor.
    • Ermenistan'ın terör mahiyetini dikkate almak lazım. Azerbaycan ordusu her gün yeni zaferlere imza atıyor. Her gün yeni bir köy işgalden kurtarılıyor. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, psikolojik sarsıntı içinde kararlar veriyor. Ermenistan'ın özel komandoları etkisiz hale getirildi. 
    • Hadrut'u işgal etmek için çabalıyorlar. Bu gece büyük bir grup, Hadrut'u işgal etmeye çalıştılar. Azerbaycan ordusu o grubu etkisiz hale getirdi. Ermenistan'ın bu gece verdiği kayıp, Paşinyan'ın verdiği siyasi kararların kurbanlarıdır. 

    'Biz haklıyız, Ermenistan hakikati duymak istemiyor'

    'Biz öcümüzü savaş meydanında aldık'

    • Biz sabır gösteriyoruz, elbette saldırıya maruz kalmak her Azerbaycanlıyı sinirlendirir. Biz öcümüzü savaş meydanında aldık. Kalıcı ateşkesin sağlanması için, artık işgal edilmiş topraklara dönmeyecekler. Biz bu topraklara geldik, bizim ata topraklarımız, bunu ne kadar çabuk anlarlarsa, o kadar iyi olacak onlar için. Öğlen saat 12'de başlayan ateşkese biz uyduk, ama baktık ki bunu ihlal ediyorlar, biz de topraklarımızı savunmak zorunda kalıyoruz. 
    • Çekilme gibi işaret almıyoruz, ateşkes temin edilsin peki ama bununla birlikte barışçıl yollarla çözülsün. Masada kabul edilen anlaşma bizim çıkarımıza tam uyuyor. Şehitlerin, esirlerin değiştirilmesini ilk günden beri istiyorduk ama Ermenistan buna yanaşmıyordu. Umuyorum ki, Ermenistan ateşkese uysun. Bu geceki Azerbaycan ordusunun zaferleri buna onları mecbur edecek. 

    'Türkiye'nin bazı basın organlarında 'Neden Türkiye Moskova'da yer almadı?' diye yazıyor'

    • Türkiye mutlaka bu sorunun çözümünde olmalıdır. Türkiye'nin bazı basın organlarında 'Neden Türkiye Moskova'da yer almadı?' diye yazıyor, bu sadece insani sebeplerle düzenlenmiş bir ateşkesti. Minsk grubunda bu bölgeden uzaklarda olup, hiç alakası olmayan ülkeler de var. Öyle ülkeler olmalı ki, güçleri de, tesirleri de olsun. Her 3 ülke Ermeni diasporası büyük şartlara sahip, bu ne kadar adaletli? Türkiye zaten Minsk grubunun üyesidir, o neden dahil olmasın? Batı'da birçok ülke kabul etmek istemiyor, Türkiye'nin sözü çok büyük, tam bağımsızdır. Hangi mesele Türkiye olmadan çözüldü? Suriye'de, Libya'da... Türkiye bu sorunun çözülmesinde mutlaka olmalıdır, zaten var. Türkiye'nin üst düzey yetkilileriyle iletişimimiz var. 

    'Azerbaycan statükoyu savaş meydanında değiştirdi'

    • 7-8 yıl önce, ABD, Rusya ve Fransa Cumhurbaşkanları 'Statüko kabul edilmez ve değiştirilmelidir' açıklaması yaptı, biz de alkışladık. Topraklarımızdan Ermenilerin çıkması gerektiği anlamına geliyor bu, ancak maalesef bu açıklamalar havada kaldı. Son dönemlerde biz şunu duymaya başladık: Statüko sürdürülebilir değil! Azerbaycan statükoyu savaş meydanında değiştirdi. Ermeni güçleri tepelerdeydi, biz Kuzey ve Güney'den yardık. Bizim için mesele, stratejik tepeleri almaktı. Her gün yeni bölgeleri işgalden kurtarıyoruz. Bizim için, 'Yarın orayı alalım, öbür gün burayı alalım' diye düşünmüyoruz. Ermenilerin yıllardır uydurduğu 'Yenilmez ordu' yoktur, biz bunu onlara gösterdik. Bize 'Dur' diyenler şunu bilmeli, biz durabiliriz ama siyasi süreç başlasın. Kan dökülmesin, barışçıl yollarla öz topraklarımızı geri almak istiyoruz. 

    'Bütün o topraklara çocukların gülüşü gelecek'

    • Biz kurtarılmış bölgelerde yeni evler inşa edeceğiz, bir tane bile sağlam bina yok. Faşistlerin arzusu budur zaten. Bizim bütün köyleri dağıttılar hiçbir zaman Azerbaycan halkı oralara dönemesin diye... Ama Azerbaycan halkının iradesini görmemişler. Oraya hayat dönecek, çocukların gülüşü gelecek. Bütün o toprakları cennete çevirmeliyiz. Azerbaycanlılar o topraklarda layıkıyla yaşayacak. Mültecilerimiz bilir ki, onların problemi bizim için en büyük problemdir. Devlet onların her birine her ay para verir. Onlar da her zaman bunun kıymetini bilir. Biz artık o bölgelerin gelişmesini planlayacağız. En kısa sürede oraya yerleşmelerini istiyoruz. "
    Etiketler:
    Çözüm, sorun, Dağlık Karabağ, beka meselesi, Ermenistan, Türkiye, Çatışma, Azerbaycan, İlham Aliyev
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ndeki Ermeni yetkililer, Stepanakert kenti yakınındaki bazı yerleşim bölgelerine Azerbaycan ordusu tarafından füze saldırıları yapıldığını belirtti. Azerbaycan ise Ermenistan'ın Dağlık Karabağ yakınlarındaki yoğun nüfuslu bölgelere saldırı düzenlediğini ve bu saldırılara karşılık verildiğini bildirdi.
    Ateşkese rağmen çatışmaların devam ettiği Dağlık Karabağ'dan kareler
    Karikatür
    Trump, Rusya ve Clinton soruşturmalarında 'gizliliği kaldırdı'
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet