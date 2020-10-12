Ermenistan ‘Azerbaycan’a ait Su-25 uçağını imha ettik’ iddiasında bulundu, Bakü yalanladı

Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Ermeni güçlerin Azerbaycan’a ait bir Su-25 saldırı uçağını imha ettikleri iddia edildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise bu iddiayı sert bir dille yalanladı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan, resmi olarak tanınmamış Dağlık Karabağ Ermeni güçlerinin hava savunmasının Azerbaycan ordusuna ait bir Su-25 saldırı uçağını imha ettikleri iddia etti.

Facebook sayfasından açıklama yapan Stepanyan, “Azerbaycan Hava Kuvvetleri temas hattının tamamında Türk F-16'larıyla gizlenen Su-25 saldırı uçakları kullanıyor. Artsakh (Karabağ) Savunma Ordusu'nun hava savunma birimleri kuzeydoğu yönünde düşmanın Su-25'ini düşürdü” ifadelerini paylaştı.

Azerbaycan’dan sert yalanlama

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise Ermeni tarafının iddiasını sert bir dille yalanladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vagif Dargahlı tarafından yapılan açıklamada, “Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın Azerbaycan’a ait bir Su-25 saldırı uçağının daha düşürüldüğü şeklindeki açıklaması, çaresizlikten dolayı küstahça atılan bir yalanıdır. Azerbaycan'ın savaş uçakları kullanılmıyor ve biz, insani ateşkesin hükümlerine tamamen bağlıyız” ifadelerini kullandı.

Dağlık Karabağ krizi 27 Eylül’de bir kez daha alevlenmişti

Azerbaycan ile Ermenistan arasında on yıllardır devam eden Dağlık Karabağ krizi, şiddetlenen çatışmalarla 27 Eylül’de bir kez daha alevlenmişti. İki tarafın da kayıplar verdiği ve sivillerin de hayatını kaybettiği çatışmalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Rusya Dışişleri Bakanı arabuluculuğunda istişarelerde bulunmak üzere önceki cuma Moskova’ya davet etmesi ve 10 saatten fazla süren müzakerelerin ardından insani ateşkes anlaşmasının imzalanması ile 10 Ekim 00.00 itibarıyla son buldu.

Ancak ateşkesin devreye girmesinin hemen ardından taraflar birbirlerini ateşkesi delmekle suçladı. Karşılıklı suçlamalar hala devam ediyor.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.