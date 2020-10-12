Ermeni Dışişleri: Karabağ'da askeri çözüm herkes için felaket olacak

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan, resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’da askeri çözümün herkes için felaket olacağını, bölgede siyasi çözümün alternatifi bulunmadığını belirtti.

Sputnik’e konuşan Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan, Dağlık Karabağ’da askeri çözümün herkes için felaket olacağını, bölgede siyasi çözümün alternatifi bulunmadığını ifade etti.

“Cumayı cumartesine bağlayan gece başardıklarımızı elde etmemiz gerektiğine dair umudumuzu hiçbir şekilde kaybetmeyeceğiz. Bu çok önemli. Askeri çözümün geleceği yok, böyle bir çözüm herkes için felaket olur” diyen Mnatsakanyan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Barışçıl çözümün alternatifi kabul edilemez, bu tüm bölgenin istikrarsızlaşması anlamına gelir.”

‘Ermenistan ateşkesi bozma niyetinde değil’

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da sağlanan ateşkesi bozma niyetinde olmadığını söyleyen Mnatsakanyan, şöyle konuştu:

“Biz herhangi bir şeyi bozma niyetinde değiliz. Umudumuzu kaybetmemeliyiz, çözüm için bu şansı kaybetmemeliyiz.”

Azerbaycan ile Ermenistan arasında on yıllardır devam eden Dağlık Karabağ krizi, şiddetlenen çatışmalarla 27 Eylül’de bir kez daha alevlenmişti.

İki tarafın da kayıplar verdiği ve sivillerin de hayatını kaybettiği çatışmalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Rusya Dışişleri Bakanı arabuluculuğunda istişarelerde bulunmak üzere önceki cuma Moskova’ya davet etmesi ve 10 saatten fazla süren müzakerelerin ardından insani ateşkes anlaşmasının imzalanması ile 10 Ekim 00.00 itibarıyla son buldu.

Ancak ateşkesin devreye girmesinin hemen ardından taraflar birbirlerini ateşkesi delmekle suçladı. Karşılıklı suçlamalar hala devam ediyor.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.