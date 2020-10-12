Eski Gürcistan Devlet Başkanı Saakaşvili, Atina'da yumruklu saldırıya uğradı

Gürcistan'da 31 Ekim'de yapılacak parlamento seçimlerine hazırlık için Gürcü göçmenlerle buluşmak üzere Yunanistan'ın başkenti Atina'ya giden eski Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili, yumruklu saldırıya uğradı.

Sputnik Gürcistan'ın aktardığına göre Mihail Saakaşvili, göçmenlerle bir araya geleceği binanın yakınında kapşonlu bir gencin saldırısına uğradı. Görüntülere göre Saakaşvili, kafasına birkaç yumruk darbesi aldı.

Olay sonucunda birkaç kişi daha yaralanırken Saakaşvili'nin saldırıya rağmen Gürcülerle buluştuğu ve planlarını anlattığı görüldü.

Mtavari televizyonuna konuşan Saakaşvili, "Birkaç maskeli adam, yanımıza geldi ve saldırmaya çalıştı. Yunan özel kuvvetleri göz yaşartıcı gaz kullandı ve kalabalık içindeki birkaç kadın yaralandı" dedi.

Rakipleri Bidzina İvanişvili ve Kaha Kaladze'ye de seslenen Saakaşvili, "Yapacak başka bir şeyiniz kalmadı mı? Bunun size bir faydası olmayacak" diye ekledi.

Mayıs ayında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna Reformları İcra Komitesi Başkanı olarak atadığı Saakaşvili, ağustos sonunda ülkesine döneceğini ve yeniden ülke siyasetine gireceğini açıklamıştı.