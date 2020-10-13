Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ'ın lideri, milislerin askeri savunmaya katılımını öngören yasayı imzaladı

Facebook hesabından açıklama yapan Arutyunyan, "Savunma Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören ve bugün parlamentoda oy birliğiyle kabul edilen yasa tasarısını imzaladım. Parlamentoya benim inisiyatifimle sunulan belge, milislerin gönüllü olarak askeri savunmaya katılmasını düzenleyecek" dedi.

Kanunu yürürlüğe koyma ihtiyacının Azerbaycan ordusuna karşı yürütülen askeri faaliyetlerden doğduğunu kaydeden ve hem Türkiye hem de binlerce paralı teröristın çatışmalarda yer aldığını iddia eden Arutyunyan, "Bu kritik dönemde halkımızı birlik olmaya ve nihai zafere ulaşılması için her türlü çabayı sarf etmeye çağırıyorum" diye ekledi.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.