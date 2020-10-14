Ermenistan Dışişleri Bakanı: Lavrov, Karabağ görüşmelerinde çok önemli bir rol oynadı

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un Moskova’daki Dağlık Karabağ görüşmelerinde anlaşmaya varılmasında önemli bir rol oynadığını söyledi.

Rus basınına konuşan Mnatsakanyan, Moskova’daki görüşmelerde Karabağ’daki çatışmaları durdurmak için farklı seçeneklerin değerlendirildiğini belirterek, şunları ifade etti:

“Farklı varyasyonlarda birçok nokta vardı: Hangi soruları ana hatlarıyla ele alabileceğimiz, hangi sırayla adımlar atabileceğimiz. Ortak açıklamada yer alan bu dört noktaya ulaşmak 11 saat sürdü. Ve burada, Sergey Viktoroviç Lavrov’un çok önemli bir rol oynadığını söylemek istiyorum.”

Görüşmede çok karmaşık ve hassas konuların tartışıldığına vurgu yapan Mnatsakanyan, Erivan'ın bazı konularda Azerbaycan tarafıyla kesinlikle aynı fikirde olmadığını, ancak Karabağ sorununun çözümüne iki ülke halkları nezdinde tam sorumlulukla yaklaşılması gerektiğini kaydetti.