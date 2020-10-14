Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ'ın lideri: Ateşkesten sonra Azerbaycan cephede başarılar elde etti

Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ'ın lideri Araik Arutyunyan, ateşkes konusunda mutabakat sağlanması sonrası Azerbaycan'ın cephede başarılar elde ettiğini öne sürdü.

Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ'ın lideri Araik Arutyunyan, "İlan edilen ateşkesten sonra Azerbaycan ordusu, bazı bölgelerde saldırıya geçti ve cepheyi Dağlık Karabağ topraklarının derinliklerine taşımayı başardı" dedi.

Azerbaycan'ı barışa zorlamaları gerektiğini kaydeden Arutyunyan, çatışmaların barışçıl müzakereler yoluyla çözüme kavuşturulması için henüz geç olmadığını ekledi.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.