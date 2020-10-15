Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov istifa etti

Kırgızistan Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ülkenin lideri Sooronbay Ceenbekov’un istifa ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre Sooronbay Ceenbekov, “İktidara yapışmış değilim. Kırgızistan tarihinde kan döken ve vatandaşlarını vuran bir devlet başkanı olarak kalmak istemiyorum. Bu nedenle görevimi bırakmaya karar verdim” ifadelerini kullandı.

Kırgızistan'da, 4 Ekim'deki parlamento seçimlerinden sonra protestolar başlamış, olaylarda binden fazla kişi yaralanmıştı. 6 Ekim gecesi ise protestocular Devlet Başkanlığı Sarayı'na girmiş ve eski Devlet Başkanı Almazbek Atambayev hapishaneden çıkarılmıştı.

Daha sonra Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu, seçim sonuçlarını geçersiz ilan etmişti. Başbakan Boronov istifa etmiş ve ülkede iki koordinasyon kurulu oluşturulmuştu. Cezaevinden çıkarılan eski milletvekili Sadır Caparov, milletvekillerin kendisini geçici başbakanlık görevine getirdiğini savunmuş, başbakanlık binasına girmişti.

Geçen hafta ise muhalefetteki Ata-Mekan partili milletvekili Kanıbek İmanaliyev, Sputnik’e açıklamasında milletvekillerinin bir kısmının meclis soruşturmasına imzasını attığını ve karmaşık bir sürecin başlatıldığını söylemişti.