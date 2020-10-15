Azerbaycan ve Ermenistan’dan 'Dağlık Karabağ’da çatışmalar sürüyor' açıklaması

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, temas hattının Ağdere – Ağdam ve Fuzuli-Hadrut-Cebrail yönünde durumun gerginliğini koruduğunu bildirdi.
Açıklamaya göre, bu gece Ermenistan Silahlı Kuvvetleri cephedeki Azerbaycan ordusuna ait bazı mevzilere saldırdı, alınan karşı tedbirler neticesinde kayıplarla geri püskürtüldü.
Ermenistan’a ait iki T-72 tankı, bir TOR-M2KM uçaksavar füzesi sistemi, 4 BM-21 Grad çok namlulu roketatar sistemi, bir D-20 obüsü, bir D-30 obüsü, bir D-1 obüsü, birkaç insansız hava aracı ve bazı teçhizatlar imha edildi.
Açıklamada, “Birliklerimiz insani nedenlerle varılan ateşkese riayet ederek cephe boyunca harekat üstünlüğünü korumaktadır” ifadeleri kullanıldı.
Ermenistan: Azerbaycan saldırılarına yeniden başladı
Facebook’tan açıklama yapan Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan’dan da gerginliğin gece boyunca sürdüğü açıklaması geldi.
Գիշերվա ընթացքում արցախա-ադրբեջանական հակամարտության գոտում հարաբերական կայուն լարվածությունը պահպանվել է:
Stepanyan, sabah saatlerinden itibaren Azerbaycan güçlerinin saldırılarına yeniden başladığını ifade etti.
Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de tırmanmaya başlayan ve giderek artan gerginliğin ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in davetiyle iki ülkenin bakanları Moskova’ya gitmişti.
Moskova’da 9 Ekim’de başlayan görüşme neticesinde Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da, insani yardım amaçlı olarak Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin arabuluculuğu ve kriterleri doğrultusunda esirlerin, tutsakların ve cenazelerin değişimi için ateşkes ilan edilmişti.
Ancak ateşkese rağmen iki taraftan da ihlaller olduğuna dair açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bakü ve Erivan’dan ihlallere ilişkin karşılıklı suçlamalarda bulunuyor.
Hukuken Azerbaycan'ın parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermenistan'ın desteğindeki Ermeni ayrılıkçıların denetiminde.
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