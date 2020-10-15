Azerbaycan ve Ermenistan’dan 'Dağlık Karabağ’da çatışmalar sürüyor' açıklaması

Azerbaycan ve Ermenistan savunma bakanlıkları, Dağlık Karabağ’da Rusya’nın arabuluculuğuyla varılan ateşkese rağmen çatışmaların sürdüğünü açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, temas hattının Ağdere – Ağdam ve Fuzuli-Hadrut-Cebrail yönünde durumun gerginliğini koruduğunu bildirdi.

Açıklamaya göre, bu gece Ermenistan Silahlı Kuvvetleri cephedeki Azerbaycan ordusuna ait bazı mevzilere saldırdı, alınan karşı tedbirler neticesinde kayıplarla geri püskürtüldü.

Ermenistan’a ait iki T-72 tankı, bir TOR-M2KM uçaksavar füzesi sistemi, 4 BM-21 Grad çok namlulu roketatar sistemi, bir D-20 obüsü, bir D-30 obüsü, bir D-1 obüsü, birkaç insansız hava aracı ve bazı teçhizatlar imha edildi.

Açıklamada, “Birliklerimiz insani nedenlerle varılan ateşkese riayet ederek cephe boyunca harekat üstünlüğünü korumaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Ermenistan: Azerbaycan saldırılarına yeniden başladı

Facebook’tan açıklama yapan Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan’dan da gerginliğin gece boyunca sürdüğü açıklaması geldi.