Aliyev: Karabağ'daki katedralin bombalanması olayı incelenmeli

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ'daki Kazancetsoc Katedrali'nin bombalanması olayının incelenmesini gerektirdiğini söyledi.

Fransız televizyonu France 24’e konuşan Aliyev, “Ne olduğundan emin değiliz. Bunun bizi suçlamak isteyen Ermenilerin işi olduğuna dair şüpheler var. Bu, Azerbaycan askeri birlikleri tarafından yapıldıysa bir hata var demektir. Hedeflerimiz arasında tarihi veya dini hedef yok” ifadelerini kullandı.

Ilham Aliyev was interviewed by France 24 TV channel. https://t.co/Sbzpt1Zwj1 — Ilham Aliyev (@presidentaz) October 15, 2020

Azerbaycan'ın dini hoşgörüsü yüksek bir ülke olduğuna vurgu yapan Aliyev, bunun BM de dahil olmak üzere tüm önde gelen uluslararası kuruluşlar tarafından dile getirildiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bakü'nün merkezinde bulunan ve tarafımızdan restore edilen Ermeni kilisesini muhtemelen görmüşsünüzdür. Onu, Ermeni halkının mirası olarak saklıyoruz. Bu kilisede Ermenice olan 5 binden fazla eski kitap bulunduruyoruz. Peki, Ermenistan camilerimize ne yaptı? Ağdam, Fuzuli ve Şuşi'nin camilerine ne yaptılar? Sadece onları yok etmekle kalmadılar, aynı zamanda orada hayvan da barındırdılar.”

Aliyev ayrıca, Azerbaycan'ın Karabağ'daki çatışmalarda paralı asker kullanmadığını ve hiçbir ülkenin bununla ilgili kanıt sunmadığına vurgu yaparak, Türkiye'nin çatışmaya askeri katılımının olmadığınının altını çizdi.

Şuşi'deki Kazancetsoc Aziz İsa Katedrali, 8 Ekim'de iki kez bombalanmıştı. İkinci saldırıda Rus gazeteciler Yuri Kotenok ve Levon Arzanov ile refakatçileri Grant Baladyan yaralanmıştı.