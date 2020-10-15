Ermenistan, Azerbaycan’a ait Su-25 saldırı uçağını düşürdüklerini iddia etti

Ermenistan Hava Savunma Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Garik Movsesyan, Erivan'da düzenlediği basın toplantısında, Azerbaycan ordusuna ait Su-25 saldırı uçağının düşürüldüğünü ileri sürdü.

Movsesyan, "Basın toplantısından 10 dakika önce, düşmanın bir Su-25 uçağının daha vurulduğu bilgisini aldık" ifadesini kullandı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında on yıllardır devam eden Dağlık Karabağ krizi, şiddetlenen çatışmalarla 27 Eylül’de bir kez daha alevlenmişti. İki tarafın da kayıplar verdiği ve sivillerin de hayatını kaybettiği çatışmalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Rusya Dışişleri Bakanı arabuluculuğunda istişarelerde bulunmak üzere önceki cuma Moskova’ya davet etmesi ve 10 saatten fazla süren müzakerelerin ardından insani ateşkes anlaşmasının imzalanması ile 10 Ekim 00.00 itibarıyla son buldu.

Ancak ateşkesin devreye girmesinin hemen ardından taraflar birbirlerini ateşkesi delmekle suçladı. Karşılıklı suçlamalar hala devam ediyor.