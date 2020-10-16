Öldü sanılıp morg ünitesinde tutulan Hint adam hayatını kaybetti

Hindistan'da iddiaya göre hastanenin 'Hayatını kaybetti' dediği, bu yüzden cenaze yetkilileri gelene kadar aile tarafından morg ünitesinde bekletilen 74 yaşındaki adamın aslında hayatta olduğu ortaya çıktı. Yaşıyor olduğu halde saatlerce soğuk ünitede kalan adam gerçekten hayatını kaybetti.

Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletine bağlı Salem şehrinde meydana gelen olayda, 74 yaşındaki Balasubramanyam adındaki adam, ailesinin iddiasına göre- pazartesi günü kaldırıldığı özel hastanede 'ölü' olarak kayıtlara geçirildi.

BBC’nin haberine göre Balasubramanyam'ın ailesi de 'cansız bedeni' önce eve götürdü, ardından bir cenaze şirketini arayıp soğutucu morg ünitesinin eve gönderilmesini istedi. Akrabalara da salı günü cenaze törenini yapacakları haberi verildi.

Ertesi gün 'cesedi' almaya gelen yetkililer, Balasubramanyam’ın titrediğini ve hala hayattı olduğunu fark etti.

Indian man, 74, who was rescued from a freezer after he was mistakenly declared dead, has died https://t.co/PSgSlsHTmH — BBC News (World) (@BBCWorld) October 16, 2020

​Acil olarak hastaneye kaldırılan 74 yaşındaki adam bugün hayatını kaybetti.

Kaldırıldığı 2. hastanenin başhekimi, Balasubramanyam’ın 'uykulu durumda' geldiğini ve akciğerle ilgili sorunlar nedeniyle öldüğünü söyledi.

Dekan, Balasubramanyam'ın soğutucu ünitede kaç saat kaldığını ve ölüm nedeninin bununla ilişkili olup olmadığının bilinmediğini de ekledi.

Polis aileye dava açtı

Polis ise, 'aceleci veya ihmalkar davranarak insan hayatını tehlikeye atma' suçundan aileye karşı dava açtıklarını duyurdu.

Polis şefi Senthil Kumar, ailenin Balasubramanyam'ın ölümüyle ilgili bir ölüm belgesini sunamadığını da anlattı. Ancak soğutucu üniteyi getiren cenaze düzenleme şirketi, yaşlı adamının kardeşinin kendilerine 'doktordan ölüm belgesi' aldığını söylediğini belirtti.

Kumar, ailenin babalarının nörolojik sorunlardan da mustarip olduğunu öne sürdüğünü de söyledi.

Olayda, Balasubramanyam'ın 24 saat soğutucuda nasıl hayatta kaldığı ve ölü olarak bildirildiği özel hastanenin soruşturulup soruşturulmadığı da bilinmiyor.