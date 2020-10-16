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    İlham Aliyev

    Aliyev: Öcümüzü harp meydanında alacağız

    © Fotoğraf : Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı internet sitesi
    Asya & Pasifik
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/asya/202010161043042854-aliyev-ocumuzu-harp-meydaninda-alacagiz/

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile yaşanan çatışmayla ilgili olarak bilgi verdi. Aliyev, "Maalesef siviller arasında can kaybı artışı devam ediyor, 47 oldu. 222 sivil yaralandı. 2 bine yakın ev hasar gördü. Öcümüzü harp meydanında alacağız. Ben bunu demiştim, bu insanların kısasını savaş meydanında alacağız" ifadesini kullandı.

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile yaşanan çatışmayla ilgili olarak A Haber'de açıklamalarda bulundu.

    Sözlerinin başında 'savaş meydanında mağlubiyete uğrayan Ermenistan'ın sivilleri hedef aldığını' belirten Aliyev, "Bunu biz 1. Karabağ Savaşı'nda da gördük, Hocalı Katliamı'nda da gördük. Savaş alanında gördük ki Azerbaycan ordusu karşısında acizdirler" dedi. 

    "İşgal altındaki topraklarda bize karşı dayanamıyorlar" ifadesini kullanan Aliyev, şöyle devam etti:

    • "Onlar yine sivilleri hedef aldılar. Namert saldırı karşısında insanlarımız helak oldu. Bu insanlığa karşı cinayettir. Bu namert saldırılar bizi yolumuzdan döndürmez. Ve biz toprak bütünlüğümüzü korumaya devam edeceğiz.
    • Maalesef siviller arasında can kaybı artışı devam ediyor, 47 oldu. 222 sivil yaralandı. 2 bine yakın ev, hasar gördü. Öcümüzü harp meydanında alacağız. Ben bunu demiştim, biz bu insanların kısasını savaş meydanında alacağız. Biz hiçbir zaman sivillere karşı ateş açmadık, açmayacağız da. Gence saldırısı oldu Terter saldırısı oldu. Namert saldırılar devam ediyor. Onların asıl hedefi sivilleri öldürmek, Azerbaycan halkı arasında korku yaratmak, bizi durdurmak. Ancak görürler ki ne kadar mermi düşerse düşsün Azerbaycan vatandaşları topraklarında gururla yaşıyorlar. Onları birleştirilen tek bir düşünce var Karabağ'ın kurtarılması, Azerbaycan bayrağının bütün işgal topraklarında dalgalanması.
    • Neden Batı sessiz kalır? Biz bunu 1. Karabağ Savaşı'nda da gördük. Ermenistan bizi işgal etti ancak yaptırımlar Azerbaycan'a yaptırıldı. Batı medyasında öyle bir yansıtıldı ki sanki Azerbaycan işgal etti, Ermenistan ise bu tacizin kurbanıdır. Bunu bugün de görürüz ama daha az şekilde. Çünkü artık hakikati gizlemek mümkün değil.
    • Bu onların taktiğiydi. Ateşkesi isteyen Ermenistan oldu. Onlar gördü ki savaş meydanında işgal edilmiş toprakları koruyamıyorlar, o yüzden ateşkes için başvuruda bulundular. Biz de cesetlerin, esirlerin değiştirilmesi için ateşkes olabilir. Ancak gördük ki onlar bu ateşkesten istifa etmek istediler. Önce Gence'ye namert saldırı düzenlediler sonra da diğer şehirlere. Ve taktik olarak bu ateşkesi ihlal ettiler. Bu ateşkes onlara lazımdı çünkü özgüvenlerini toplayıp yeniden saldırı düzenlesinler. Çünkü bu ateşkesten sonra 3 kez Hadrut kasabasını işgal altına almaya çalıştılar. Ama 3 defa da mağlup oldular."

    Aliyev, Azerbaycan bayrağını bütün işgal edilen yerlere dikeceklerini vurgulayarak "Ermenistan ordusuna 2 milyar dolarlık hasar verildi. 600 asker öldüğünü açıkladılar ama birkaç kat daha fazla. Azad edilmiş toprakları hesaplamak o kadar da zor mesele değil. Dün yeni 6 köyün işgalden kurtarılmasını duyurdum. Her gün yeni arazileri kurtarıyoruz. Stratejik noktaları özgürleştiriyoruz" bilgisini verdi.

    Aliyev şunları kaydetti:

    • "Hadrut bizde. Hadrut'ta Azerbaycan bayrağı dalgalanmaktadır. Madagiz de bizde. Hesap ediyorum ki Azerbaycan halkı bunu dikkatle izliyor. O köylerin işgalden kurtarılması halkımız için tarihidir.
    • Çekilmeleri gerekiyor. Böyle giderlerse onların bütün silahlarını ima edeceğiz. İstikamet her bir noktadır. İşgal edilmiş toprakların her bir karışı bizim için kutsaldır ve her bir karışını alana kadar ordumuz durmayacak. Bunlar ya çekilecek ya da biz alacağız. O nedenle Şuşa'yı işgalden kurtarmazsak örneğin işimizi yarım yapmış oluruz. Ben Haydar Aliyev'in izlediği siyasete bağlı kalacağım."

    Aliyev'in açıklamalarının devamında öne çıkanlar şöyle:

    - SİHA'lar savaşın seyrini nasıl değiştirdi?

    Ermenistan işgal bölgelerinde çok güçlü istihkam noktaları örmüştü. İnsansız Hava Araçları ve SİHA'lar çok büyük bir fayda sağladı. Bunların keşfi ve riskini aza indirerek tespiti için elimizi çok güçlendirdi. Ve çok mutluyuz ki gardaş Türkiye'nin gelişmiş harp sanayisi ile bu SİHA'ları alabildik. Türkiye'den aldığımız SİHA'larla 1 milyar dolar değerinde Ermeni techizatını imha ettik.

    - PKK, Ermenistan'a nasıl destek veriyor?
    PKK'dan destek alıyorlar. Onlara dağda sürekli yer değiştirdikleri yerler yaptırılmış. Bugün öldürülen Ermeniler arasında paralı askerler de vardı.

    Askeri destek isteme konusunda yalan kampanyalar yapılıyor. Bize Pakistan, Bosna Hersek ve en çok da hürmetli kardeşim Erdoğan ve Türk halkı en büyük desteği bize vermiştir. Ancak askeri bir desteğe lüzum yoktur. Bu konuda yapılan propagandalar uluslararası kamuoyunu galeyana getirmek amaçlıdır. Diyorlar ki 'Ermenistan ile Türkiye vuruşuyor' ya da 'Ermeni uçağını Türk F16'sı vurdu' bunların gerçeğinin ortaya çıkması uzun sürmüyor.

    - Türkiyesiz çözüm olur mu?

    Türkiye'nin gücünü istemeyen ve rahatsız olanlar bu kampanyaları yapıyor. Ama Türkiye 20 yıl önceki Türkiye değil. Türkiye çıkarlarını savunan, kimsenin bir şeyi dikte edemediği, bölgede ve uluslararası camiada söz sahibi bir ülkedir. Türkiye'nin iştiraki olmadan bölgede herhangi bir mesele çözülemez. Türkiye defakto olarak Karabağ konusunda da masada zaten. Bugünkü Erdoğan Türkiyesi ile o eski Türkiye arasında çok fark var. Türkiyesiz bu mesele çözülmez.

    - Minsk Grubu sorunu çözebilir mi?

    Fransa soruna yaklaşımında tarafsız olmalı.

    - Rusya askeri gözlemci gönderecek mi?

    Topraklar işgalden kurtarıldıktan sonra ancak olabilir.

    Etiketler:
    Ölüm, Sivil, Türkiye, İlham Aliyev, Savaş, Çatışma, Ermenistan, Azerbaycan
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