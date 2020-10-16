OHAL ilan edilen Tayland'da kral karşıtı dilekçeye imza yağması üzerine Change.org sitesine erişim engellendi

On binlerin OHAL'e meydan okuyarak sokağa dökülmeye devam ettiği Tayland'da Change.org sitesine erişim engeli getirildi. Sitede Kral Maha'nın 'Almanya'da istenmeyen kişi ilan edilmesi ve orada ikametine artık izin verilmemesini' talep eden imza kampanyası açılmıştı.

Tayland'da askeri darbecilerin devamı hükümetin istifasını ve monarşide reform yapılmasını talep eden demokrasi yanlısı harekete karşı olağanüstü hal ilan edilmesi, protestoları durdurmaya yetmedi.

OHAL'in dört kişiden fazlasının biraraya gelmesini yasaklamasına rağmen başkent Bangkok'ta sokağa dökülen on binlerce protestocu bu kez polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.

2014 askeri darbesine liderlik edip geçen yıl tartışmalı seçimlerle başbakanlık koltuğuna gelen Prayuth Chan-ocha, şiddet manzarası karşısında bu sabah kabineyi olağanüstü topladı.

Eski genelkurmay başkanı olan Başbakan Prayuth, istifa etmeyeceğini ve hükümetin OHAL kararnamesini uygulamaktan çekinmeyeceğini söyledi.

Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanlığı da Change.org sitesinde açılan ve Kral Maha Vajiralongkorn'un 'Almanya'da istenmeyen kişi ilan edilmesi ve orada ikametine artık izin verilmemesini' talep eden imza kampanyasına erişimi engelledi.

Bakanlık, kampanyanın erişime kapatılmasını, içeriğinin Bilgisayar Suçları Yasası'nı ihlal etmesiyle gerekçelendirdi.

Tayland'da kraliyete en ufak eleştiri bile ağır hapisle cezalandırılabilirken, siteye erişim engeli getirilene dek online dilekçeye yaklaşık 130 bin kişi imza verdi. Fransa'daki bir lisansüstü öğrencisinin Tayca, İngilizce ve Almanca olarak hazırladığı dilekçeye, Tayland dışından erişim mümkün.

Muhalifler, vaktinin çoğunu 'ikinci vatanı' Almanya'da geçirdiğine dikkat çektikleri Kral Maha'nın Tayland'ı Almanya'dan yönetmesine bile izin veren geniş çaplı yetkilerinin kısıtlanmasını talep ediyor. Talepler Prayuth'un istifasını, yeni seçimleri ve anayasa değişikliğini kapsıyor.

Kral'ın 'Almanya'da istenmeyen kişi ilan edilmesine' yönelik dilekçe hamlesi, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın parlamentoda bir soru üzerine Kral'ın Almanya toprakları üzerinden Tayland siyaseti yürütmemesi gerektiğini söylemesinin ardından geldi.

Almanya'daki ikametinin protesto konusu olması üzerine Tayland'da boy gösteren Kral Maha ise halka ülkeyi ve monarşiyi sevme çağrısı yaptı.

Perşembe günü ülkenin kuzeyindeki bir etkinlikte eski komünistlere seslenen Kral Maha, yazdan beri devam eden protestolara değinmeksizin "Ülkenin yurdu ve monarşiyi seven insanlara ihtiyacı var" dedi. Eski komünistlere de yeni kuşaklara tecrübelerini aktarmalarının çok büyük faydasının olacağını söylediği hitap, bugün devlet televizyonunda yayımlandı.