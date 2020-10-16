Azerbaycan: Pompeo'nun Dağlık Karabağ açıklamaları ABD'nin resmi tutumuna uygun değil

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Azerbaycan'a sağlanan ateş gücü desteğinin çatışmaları şiddetlendirdiğini öne sürerek "Ermenilerin Azerbaycanlıların yaptıklarına karşı kendilerini savunabileceklerine dair umutluyuz. Çözüm, üçüncü tarafların katılımı olmadan müzakereler yoluyla sağlanmalı" demişti.

Pompeo'nun açıklamalarına tepki gösteren Azerbaycan Dışişleri, "Azeri tarafı, ABD'li bakanın görüşünün Washington'un birçok kez açıkladığı resmi tutumuna uygun olmadığını düşünüyor. Ayrıca bu sözler, AGİT Minsk Grubu eş başkanlarından biri olan ABD'Nin statüsüne de uygun değil" ifadelerini kullandı.

Etkili bir Ermeni diasporasına ev sahipliği yapan, ancak Azerbaycan ile stratejik ilişkilerini de son yıllarda güçlendiren ABD, şimdiye kadarki açıklamalarında tarafsız bir tutum sergilemiş, iki tarafa müzakere çağrısında bulunmuştu.