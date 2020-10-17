Azerbaycan: Gence ve Mingeçevir kentlerine yönelik füze saldırısı düzenlendi, 2 kişi öldü, 23 kişi ağır yaralandı

Sputnik Azerbaycan muhabirinin bildirdiğine göre, Ermenistan güçleri Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine yönelik füze saldırısı düzenledi. Sputnik muhabiri ayrıca, saldırı sonucu yıkılan bazı yapılar olduğunu ve enkaz altında kalanların olabileceğini kaydetti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: En az 20 ev yıkıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Dış Politikalar Departmanı Başkanı Hikmet Hacıyev, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Kendisini insani ateşkesin arkasına saklayan Ermenistan silahlı güçleri, terör ve savaş suçu uygulamalarına devam ediyor. Gence ve Mingeçevir füze saldırısı altında. Can ve mal kaybı tespit edilecek."

NOW: Hiding itself behind humanitarian truce armed forces of Armenia continue its practice of terror and war crimes.

Ganja and Mingachevir cities of Azerbaijan came under missile attacks. Casualties and damages to be identified. — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 16, 2020

Hacıyev ayrıca, Twitter üzerinden Gence'de füze saldırısında vurulduğu belirtilen binalardan görüntüler paylaşarak, "Azerbaycan'ın ikinci en büyük şehri, Ermenistan'ın rastgele ve hedefli füze saldırıları altında. Ahlaka aykırı bir biçimde insani ateşkes çağrısı yapanlar Ermenistan'ın bu savaş suçlarını görmeli. Edinilen ilk bilgilere göre, 20'den fazla ev yıkıldı" dedi.

Innocent civilians in the second biggest city of Azerbaijan are under the indiscriminate and targeted missile attack of Armenia. Unscrupulous calls for humanitarian ceasefire should see these war crimes of #Armenia. According to initial info more than 20 houses destroyed. pic.twitter.com/fznh82kqur — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 16, 2020

​Ermenistan: Azerbaycan'a yönelik ateş açmadık

Öte yandan, Ermenistan Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Shushan Stepanyan, "Azerbaycan askeri-sivil liderliğinin açıklamalarına yanıt: Ermenistan Cumhuriyeti topraklarından ya da Ermenistan Silahlı Güçleri tarafından Azerbaycan'a yönelik ateş açılmamıştır" açıklamasında bulundu.

In response to the statements of the #Azerbaijani military-political leadership, no fire was opened from the territory of the Republic of #Armenia or by the Armed Forces of Armenia in the direction of Azerbaijan. — Shushan Stepanyan (@ShStepanyan) October 16, 2020

​Sözcü Stepanyan ayrıca, Ermenistan Silahlı Güçlerinin Ermenistan hava sahasında iki adet 'düşman İHA'sı' düşürdüğünü duyurdu.

Air defense units of the Armed Forces of #Armenia shot down two enemy UAVs in the airspace of the Republic of Armenia. — Shushan Stepanyan (@ShStepanyan) October 16, 2020

Hacıyev: Gence'deki saldırıda 2 kişi öldü, 23 kişi ağır yaralı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, edinilen ilk bilgilere göre Ermenistan'ın Gence'deki füze saldırısında 23 kişinin ağır yaralandığını, 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

According to initial information so far 23 individuals have been seriously wounded and 2 persons killed as a result of Armenia's missile attack to Ganja city. These are not final figures. Emergency Services are working on the ground. WarCrimes of Armenia continues. pic.twitter.com/lcg2jyn3VZ — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 16, 2020

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