Azerbaycan: Ermenistan’a ait 2 adet S-300 füze fırlatma rampası imha edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ’da yeni insani ateşkes ilan edilmeden önce Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait 2 adet S-300 füze fırlatma rampasının ve diğer çeşitli silahların imha edildiği ifade edildi.

“17 Ekim'de yeni insani ateşkes ilan edilinceye kadar cephe hattında Ağdam ve Füzuli-Hadrut yönündeki operasyonel koşullar göreceli olarak istikrarlıydı” denilen açıklama, şöyle devam etti:

“Azerbaycan Ordusu'nun dün gerçekleştirdiği faaliyetler neticesinde cephenin çeşitli yönlerinde düşmana ait insan gücü, 2 adet S-300 füze fırlatma rampası, 5 adet T-72 tank, 3 adet Grad çok namlulu roketatar sistemi, 2 adet Smerç çok namlulu roketatar sistemi, 1 adet D-20 obüs, 1 KS-19 uçaksavar topu ve 6 otomobil imha edildi. Birliklerimiz tüm cephe boyunca operasyonel durumu izliyor.”

Cəbhədə son vəziyyət Oktyabrın 17-də gün ərzində yeni humanitar atəşkəs rejimi elan olunanadək cəbhənin Ağdərə və... Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi paylaştı: 17 Ekim 2020 Cumartesi

Azerbaycan ile Ermenistan arasında on yıllardır devam eden Dağlık Karabağ krizi, şiddetlenen çatışmalarla 27 Eylül’de bir kez daha alevlenmişti.

İki tarafın da kayıplar verdiği ve sivillerin de hayatını kaybettiği çatışmalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Rusya Dışişleri Bakanı arabuluculuğunda istişarelerde bulunmak üzere önceki cuma Moskova’ya davet etmesi ve 10 saatten fazla süren müzakerelerin ardından insani ateşkes anlaşmasının imzalanması ile 10 Ekim 0.00 itibarıyla son buldu.

Ancak ateşkesin devreye girmesinin hemen ardından taraflar birbirlerini ateşkesi delmekle suçladı.

Son olarak dün akşam Azerbaycan ve Ermenistan, insani amaçlı ateşkes için anlaşmaya varıldığını açıkladı, ateşkes yerel saatle 00.00'da (TSİ 17 Ekim 23.00) yürürlüğe girdi. Buna rağmen iki taraf ta karşı tarafı ateşkesi ihlal etmekle suçluyor.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.