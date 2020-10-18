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    Azerbaycan-Ermenistan sınırı, Ermeni askerler

    Erivan Bakü’yü ‘yaralıların çatışma alanından çekilmesi önerisini reddetmekle’ suçladı

    © AP Photo
    Asya & Pasifik
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    Konu:
    Dağlık Karabağ krizi (171)
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    Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Bakü'nün Erivan'ın Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) arabuluculuğuyla tanınmayan Dağlık Karabağ'daki çatışma alanından yaralı askerlerin çekilmesi konusunda anlaşma önerisini reddettiğini belirtti.

    Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamada, Ermenistan’ın ICRC arabuluculuğuyla Dağlık Karabağ'daki çatışma alanından yaralı askerlerin çekilmesi konusunda anlaşma önerisinin Azerbaycan tarafından reddedildiği kaydedildi.

    Açıklamada, “18 Ekim'de Ermenistan ile Azerbaycan arasında insani ateşkes konusunda anlaşmaya varıldıktan sonra, yaralı askerlerin gece vakti çatışma alanından çekilmesi amacıyla ICRC'nin arabuluculuğuyla anlaşmaya varma girişiminde bulunuldu. Ancak 17 Ekim anlaşmasının ruhuna ve maddelerine, ayrıca 10 Ekim tarihli Moskova anlaşmasına uygun olarak atılan bu adım Bakü tarafından kesin bir dille reddedildi” denildi.

    Açıklamada ayrıca ‘bu durumun Türkiye'nin bölgedeki yayılmasının aracı haline gelen Azerbaycan yönetiminin yalnızca kendi gücünü koruma konusunda endişe duyduğunu’, ayrıca ‘savaşı başlatma ve sayısız kayıplar için kendi halkının karşısında sorumlu olma beklentisi ile korktuğunu’ gösterdiği savunuldu.

    Dağlık Karabağ gerilimi

    Azerbaycan ile Ermenistan arasında on yıllardır devam eden Dağlık Karabağ krizi, şiddetlenen çatışmalarla 27 Eylül’de bir kez daha alevlenmişti.

    © Fotoğraf : official site of the MoD of RA
    Azerbaycan’dan, Ermenistan’ın uçağını vurdukları açıklaması geldi, Erivan yalanladı
    İki tarafın da kayıplar verdiği ve sivillerin de hayatını kaybettiği çatışmalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Rusya Dışişleri Bakanı arabuluculuğunda istişarelerde bulunmak üzere önceki cuma Moskova’ya davet etmesi ve 10 saatten fazla süren müzakerelerin ardından insani ateşkes anlaşmasının imzalanması ile 10 Ekim 0.00 itibarıyla son buldu.

    Ancak ateşkesin devreye girmesinin hemen ardından taraflar birbirlerini ateşkesi delmekle suçladı.

    Son olarak dün akşam Azerbaycan ve Ermenistan, insani amaçlı ateşkes için anlaşmaya varıldığını açıkladı, ateşkes yerel saatle 00.00'da (TSİ 17 Ekim 23.00) yürürlüğe girdi. Buna rağmen iki taraf ta karşı tarafı ateşkesi ihlal etmekle suçluyor.

    Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.

    Konu:
    Dağlık Karabağ krizi (171)
    Etiketler:
    Çatışma, Arabuluculuk, Azerbaycan, Ermenistan, Dağlık Karabağ
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