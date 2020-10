Erivan Bakü’yü ‘yaralıların çatışma alanından çekilmesi önerisini reddetmekle’ suçladı

Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamada, Ermenistan’ın ICRC arabuluculuğuyla Dağlık Karabağ'daki çatışma alanından yaralı askerlerin çekilmesi konusunda anlaşma önerisinin Azerbaycan tarafından reddedildiği kaydedildi.

Açıklamada, “18 Ekim'de Ermenistan ile Azerbaycan arasında insani ateşkes konusunda anlaşmaya varıldıktan sonra, yaralı askerlerin gece vakti çatışma alanından çekilmesi amacıyla ICRC'nin arabuluculuğuyla anlaşmaya varma girişiminde bulunuldu. Ancak 17 Ekim anlaşmasının ruhuna ve maddelerine, ayrıca 10 Ekim tarihli Moskova anlaşmasına uygun olarak atılan bu adım Bakü tarafından kesin bir dille reddedildi” denildi.

Açıklamada ayrıca ‘bu durumun Türkiye'nin bölgedeki yayılmasının aracı haline gelen Azerbaycan yönetiminin yalnızca kendi gücünü koruma konusunda endişe duyduğunu’, ayrıca ‘savaşı başlatma ve sayısız kayıplar için kendi halkının karşısında sorumlu olma beklentisi ile korktuğunu’ gösterdiği savunuldu.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında on yıllardır devam eden Dağlık Karabağ krizi, şiddetlenen çatışmalarla 27 Eylül’de bir kez daha alevlenmişti.