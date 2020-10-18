Karabağ'da iki Azerbaycan insansız hava aracının imha edildiği iddia edildi

Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Savunma Ordusu, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’ne ait iki insansız hava aracını (İHA) imha ettiklerini iddia etti.

Karabağ ordusunun Facebook sayfasından yapılan paylaşımda “Yeni insani ateşkes anlaşmasına rağmen, düşman gün boyunca insansız hava araçlarıyla Artsakh (Dağlık Karabağ) hava sahasını ihlal etmeye çalıştı. Düşmana ait insansız hava araçlarının uçuşunu başarıyla tespit eden Savunma Ordusu hava savunma araçları, iki İHA'yı imha etti” ifadelerine yer verildi.

Dün akşam Azerbaycan ve Ermenistan, insani amaçlı ateşkes için anlaşmaya varıldığını açıklamış, ateşkes yerel saatle 00.00'da (TSİ 17 Ekim 23.00) yürürlüğe girmişti. Buna rağmen dün gece her iki taraf, karşı tarafı ateşkesi ihlal etmekle suçlamıştı.

Daha önce de Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı 'ateşkes' kararı almıştı.