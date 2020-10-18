Azerbaycan, Ermeni askerlerin cenazelerini teslim etmeye hazır olduğunu duyurdu

Azerbaycan, resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ topraklarında kalan Ermeni askerlerinin cenazelerini teslim etmeye hazır olduğunu duyurdu.

Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehine Vatandaşlarla İlgili Devlet Komisyonu, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından ellerindeki Ermeni askerlerinin cenazelerini teslim etmeye hazır olduğunu açıkladı.

Komisyon, cenazelerin teslim edilmesi işleminin Tovuz bölgesi sınırında önceden kararlaştırılmış koridorda yapılmasının planlandığını belirtti.

Dün akşam Azerbaycan ve Ermenistan, insani amaçlı ateşkes için anlaşmaya varıldığını açıklamış, ateşkes yerel saatle 00.00'da (TSİ 17 Ekim 23.00) yürürlüğe girmişti. Buna rağmen dün gece her iki taraf, karşı tarafı ateşkesi ihlal etmekle suçlamıştı.

Daha önce de Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı 'ateşkes' kararı almıştı.