Ermenistan, Türkiye'nin Karabağ görüşmelerine katılmasına karşı çıktı

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Erivan'ın Dağlık Karabağ sorunun çözümüne yönelik müzakere formatının değişmesi ve Türkiye'nin arabulucu olarak dahil edilmesine karşı olduğunu söyledi.

Rus Kommersant gazetesine konuşan Sarkisyan, “AGİT Minsk Grubu’nun formatında değişiklik yapılmasına gerek var mı” sorusuna “Hayır, bu görüşe katılmıyorum” diyerek şunları ifade etti:

“Birincisi, bu en ‘yüksek’ formatlardan biridir: AGİT ve eşbaşkanlar. Rusya, ABD ve Fransa tarafından temsil edilen Avrupa. Daha iyisini nerede bulacaksınız? İkincisi, Minsk Grubu çok şey yaptı. Küçük veya orta ölçekli yüzlerce sorun var. Yani, tüm bu yıllar boyunca, Minsk sürecinin katılımcıları, bahsettiğim taraflar arasında güven oluşturmak için çalıştı ve güvenin arttığını gösteren adımlar oldu. Yani, 27 Eylül'e kadar birçok konuda anlaşmalara varılmasını başardı. Her zaman politik uzlaşmanın bir parçası olan birkaç temel önemli konu kaldı. Bu nedenle, Minsk sürecinin hiçbir şey yapmadığını söylemek büyük bir hata olur.”

Türkiye'nin Karabağ sorunun çözümüne yönelik görüşmelerde arabulucu olamayacağına vurgu yapan Sarkisyan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Azerbaycan'ı açıkça destekliyor, bunu çok kaba bir şekilde yapıyor ve aslında zaten çatışmanın bir tarafı. Türkiye ile arabulucu olarak değil, çatışmanın bir tarafı olarak müzakere yapılmalıdır. Türk askeri ve askeri teçhizatı bu operasyonlara (Azerbaycan ordusu) katılıyor. Türk insansız hava araçları her gün dağlarda çalışıyor. Türk savaş uçakları her gün uçuyor.”