Paşinyan: Türkiye, Azerbaycan'ı Dağlık Karabağ'a saldırmaya ikna etti

Paşinyan, “Bu çatışma Türkiye'nin müdahalesi olmadan başlayamazdı. Azerbaycan'ı Artsakh'a (Dağlık Karabağ) saldırmaya iten Türkiye'ydi. Saldırılara Türk birlikleri de katılıyor. Sadece bu da değil. Azerbaycanlılar Suriye'den getirilen cihatçı militanları kullanıyor” dedi.

Türkiye'nin Güney Kafkasya'da da Libya, Suriye ve Irak'ta veya Akdeniz'de Yunanistan ve Kıbrıs'a karşı olduğu gibi 'yayılmacı bir politika' izlediği iddiasını öne süren Paşinyan, "Ateşkes görüşmeleri sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın çatışmaları durdurmasını istemediğini söyledi” ifadelerini kullandı.