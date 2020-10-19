Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, NATO ve AB'den Türkiye'ye baskı yapmasını istedi

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Sarkisyan, "Brüksel'deki herkesi Türkiye'ye baskı uygulamaya çağırıyorum. Brüksel'dekiler öncelikle neyi kabul edilebilir olduğuna karar vermeli, zira Türkiye'nin eylemleri NATO'ya, onun itibarına ve NATO'nun düşmana karşı koruma sağlamak için varlık gösteren bir ittifak olduğu düşüncesine darbe vuruyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki çatışmalara Bakü'nün safında müdahale etmesinin Güney Kafkasya'nın jeopolitikasını değiştireceğini öne süren Sarkisyan, Azerbaycan'ın daha geniş bir bölgede Türkiye'nin 'köprü başı' haline geleceğini ve Ankara'nın boru hattı ağı üzerindeki etkisinin artacağını ifade etti.

Sarkisyan, Azerbaycan'da Suriyeli militanlar bulunduğunu iddia ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Militanlar, uzun süreli bölgesel istikrarsızlık faktörü haline gelebilir. Orada bir istikrarsızlık bölgesi daha kuracaklar ve bu Azerbaycan, Rusya, Ermenistan ve İran'ı tehdit edecek."

Uzun yıllardır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ'daki çatışmalar 27 Eylül'de yeniden alevlenmişti. 10 Ekim ve 18 Ekim'de ilan edilen iki ayrı ateşkese rağmen taraflar askeri faaliyetlere devam ediyor.