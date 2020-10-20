Ermenistan: Azeri ordusu, Dağlık Karabağ'ın kuzeyinde hava araçları ve topçu silahları kullanıyor

Facebook hesabından açıklama yapan Stepanyan, "Cephe hattının kuzeyinde düşman, hava araçları ve topçu silahları kullanıyor. Güneyde yoğun ve şiddetli çatışmalar devam ediyor. Dağlık Karabağ öz savunma ordusu birlikleri, düşmanın saldırılarını önlemek için önlemler alıyor" ifadelerini kullandı.

Uzun yıllardır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ'daki çatışmalar 27 Eylül'de yeniden alevlenmişti. 10 Ekim ve 18 Ekim'de ilan edilen iki ayrı ateşkese rağmen taraflar askeri faaliyetlere devam ediyor.