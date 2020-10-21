Kırgızistan'da tekrar edilecek parlamento seçimlerinin tarihi belli oldu

Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu, yeni seçim tarihi olarak 20 Aralık’ı oy birliğiyle kabul etti.

Seçimlere yönelik hazırlıklar ise bugün itibariyle başlayacak.

Kırgızistan'da, 4 Ekim'deki parlamento seçimlerinden sonra protestolar başlamış, binden fazla kişi yaralanmıştı. Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu, 6 Ekim’de seçim sonuçlarını geçersiz ilan etmişti. Cumhurbaşkanı Ceenbekov, olaylar nedeniyle 9 ve 12 Ekim'de olağanüstü hal kararı almıştı.

Cezaevinden çıkarılan eski milletvekili Sadır Caparov, parlamento tarafından başbakan olarak atandıktan sonra Cumhurbaşkanı Ceenbekov 15 Ekim’de görevinden istifa etmişti.