Azerbaycan: Siviller arasından can kaybı 63’e yükseldi

Azerbaycan Başsavcılığı, Dağlık Karabağ’daki gerginliğin başlamasından bu yana hayatını kaybeden Azerbaycanlı sivil sayısının 63’e yükseldiği açıklaması yaptı. Açıklamaya göre, çatışmalar nedeniyle 292 sivil de yaralandı.

Azerbaycan Başsavcılığı'nın açıklamasında, “Ermeni tarafının saldırıları neticesinde 27 Eylül’den 21 Ekim saat 11:00’e (10:00) kadar 63 sivil hayatını kaybetti, 292 sivil yaralandı” ifadeleri kullanıldı.

Saldırılar nedeniyle 398 kamu binası, 1981 ev ve 90 apartman zarar gördü

Daha önce siviller araında 61 kişinin öldüğü, 291 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ Kamu Denetçisinden yapılan açıklamada ise çatışmalar nedeniyle Ermeni tarafından 37 kişinin hayatını kaybettiği, 116 kişinin yaralandığı ileri sürüldü.

Bağımsız kaynaklardan ise iki tarafta siviller arasında ne kadar kayıp verildiği konusunda bilgi verilmedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan ve Ceyhun Bayramov 9 Ekim’de Moskova’da görüşmeler gerçekleştirmişti. Daha sonra 10 Ekim’de ateşkes ilan edilmesi üzerinde anlaşılmıştı. Ateşkes ihlallerinin ardından 18 Ekim’de de yeni bir ateşkes ilan edilmişti, ancak ihlaller bundan sonra da durmadı.

Son olarak Mnatsakanyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un, bugün görüşmeler gerçekleştirmek üzere bir kez daha Rusya’nın başkenti Moskova’ya gittiği bildirildi.