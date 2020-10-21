Kırgızistan'da Merkez Seçim Komisyonu Başkanı ve Başsavcı değişirken, Bişkek komutanı görevden alındı

Kırgızistan hükümeti basın servisinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Caparov, Oktyabr Urmambetov ve Erkekbek Aşirhocayev'i içişleri bakan yardımcılığına atarken, Devlet Göçmen Servisi başkanlığından aldığı Bolotbek İbrahimcanov'un yerine Taştanbek Kaymazarov'u getirdi.

Caparov ayrıca, Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Nurjan Şaildabekova ile birlikte cumhurbaşkanlığı kotası kapsamında görev yapan dört komisyon üyesini de görevden aldı.

Kırgızistan parlamentosu milletvekilleri, Başsavcı Otkurbek Camşitov'un istifasını oybirliğiyle kabul ederek, kararı onaylaması için cumhurbaşkanına gönderdi.

Kırgızistan'da, 4 Ekim'deki parlamento seçimlerinden sonra başlayan protestoların ardından Merkez Seçim Komisyonu 6 Ekim’de seçim sonuçlarını geçersiz ilan etmişti. Parlamento seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Ceenbekov 15 Ekim'de görevinden istifa etmişti.