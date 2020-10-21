Tayland Başbakanı Prayut, protestolara karşı aldığı OHAL tedbirlerini kaldıracak

Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, ülkede son zamanlarda kendisine ve hükümetine karşı düzenlenen kitlesel protestoları engellemek üzere aldığı olağanüstü hal (OHAL) kararını kaldıracağını açıkladı.

Ulusa sesleniş konuşması yapan Başbakan Prayut Çan-oça, başkent Bangkok'ta muhalif grupların günlük protestolara başlaması üzerine 15 Ekim'de alınan ve Bangkok'ta 5'ten fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklayan OHAL kararına ilişkin, "An itibarıyla olağanüstü hal tedbirlerini kaldırmak için hazırlıkları yapıyorum. Gerginliği azaltmak için attığımız ilk adım bu olacak" dedi.

Konunun haftaya pazartesi ve salı günü yapılacak Meclis özel oturumunda gündeme getirileceğini söyleyen Prayut, "Şiddet içeren protestolar olmadığı takdirde söz konusu tedbirleri hızlıca kaldıracağız" şeklinde konuştu.

Prayut, protestoculara ülkeyi kaosa sürüklememe çağrısında bulundu.

14 Ekim'den bu yana Bangkok'ta devam eden hükümet karşıtı protestolar kapsamında bugün bir grup üniversite öğrencisi, Bangkok Asliye Mahkemesine giderek, hükümetin OHAL tedbirlerini kaldırması için başvuruda bulunmuştu.