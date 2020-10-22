Azerbaycan'dan Paşinyan'ın 'diplomatik çözüm yok' açıklamasına yanıt: İkiyüzlülük

Sputnik'e demeç veren Haciyev, "Azerbaycan, çatışmanın BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarına dayanan mevcut yol haritasına uygun olarak yapılacak müzakerelerle çözüme kavuşturulmasını destekliyor" dedi.

Haciyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın diplomatik çözüm olmadığı yönündeki açıklamasının, Erivan'ın müzakereler yoluyla çözüm bulma niyetinde olmadığını bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

"Ermeni yönetimi bu açıklamayla Ermenistan'ın amacının Azerbaycan topraklarının işgalini sürdürmek olduğunu kabul ediyor. Bu, Ermenistan yönetiminde yapılan müzakere yoluyla çözüm açıklamalarının ikiyüzlülükten ibaret olduğunu tekrar kanıtlıyor" diye devam eden Haciyev, sözlerini şöyle sürdürdü: "Paşinyan'ın açıklaması, Azeri ve Ermeni dışişleri bakanlarının Moskova'da yaptıkları görüşmelerden hemen sonra, ABD'de yapacakları görüşmelerden hemen önce geldi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, müzakerelere ve diplomatik çözüme hazır olduğumuzu birçok kez dile getirdi. AGİT Minsk Grubu eş başkanları, Azerbaycan'ın yapıcı bir tutum izlerken Ermenistan'dan gelen bu açıklamadan çıkarımlar yapmalı. Zira bu açıklama, uluslararası toplumun diplomatik çözüm çabalarına yapılan bir saygısızlık."

Uzun yıllardır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ'daki çatışmalar, 27 Eylül'de yeniden alevlenmişti. Resmi olarak Azerbaycan'ın bir parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermeni güçlerin denetiminde.