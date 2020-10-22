Ermenistan Dışişleri Bakanlığı: Karabağ sorunu tamamen barışçıl bir şekilde çözülebilir

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “Bugün Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Dağlık Karabağ sorununun barışçıl çözümünü reddeden Azerbaycan ve Türkiye'nin tutumunu, Ermeni tarafının yaklaşımıymış gibi sunmaya çalışan manipülatif bir açıklama yaptı. Çatışmanın askeri çözümünü sürekli dışlayan tutumumuzdan hareketle, Dağlık Karabağ sorununun, uluslararası yetkiye sahip bir format olan AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanlığı çerçevesinde, tamamen barışçıl bir şekilde çözülebileceğinin bir kez daha altını çiziyoruz.”

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, önceki gün ulusa sesleniş konuşmasında, Erivan için kabul edilebilir olanın Bakü için kabul edilemez olduğunu belirtmiş ve bu aşamada diplomatik bir çözümden söz etmenin anlamsız olduğuna vurgu yapmıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, Paşinyan’ın sözlerine yanıt olarak, Bakü'nün BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları temelinde müzakereler yapılarak çözüm bulunmasını desteklediğini ifade etmişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın , Paşinyan'ın, 'Karabağ'da diplomatik çözüm yok' şeklindeki açıklamasına “Ermenistan'ın niyetini ortaya koymaktadır. Kimin savaş istediği bellidir” şeklinde tepki göstermişti.