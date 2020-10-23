Şi'den başkanlık seçimi için geri sayıma geçen ABD'ye 'savaşa hazırlıklıyız' mesajı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin'in ABD'ye karşı savaştığı tek yer olan Kore Savaşı'na girmelerinin 70. yıldönümünde yaptığı konuşmada Washington'a 'savaşa hazırlıklıyız' mesajı gönderdi.

Pekin'de Ulusal Halk Kongresi'ne evsahipliği yapan Büyük Halk Salonu'nda Kore Savaşı gazilerinin alkışlanması ve ölen 200 bin Çin askeri için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından kürsüye gelen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, kalabalık bir topluluğa hitap etti.

ABD başkanlık seçimleri yaklaşırken retoriğini bir kez daha sertleştiren Şi, 1950-53'teki Kore Savaşı'nda kazandıkları zaferin, 'Çin'in kapısının önünde sorun yaratan herkesle savaşmaya hazır olmasının bir kanıtını oluşturduğunu' belirtti.

'Topraklarımızın işgal edilmesine ya da bölünmesine asla izin vermeyeceğiz'

Alkışlar içinde "Çin halkı sorun yaratmaz, sorun yaratanlardan da korkmaz" vecizesini söyleyen Şi, şöyle konuştu:

"Ulusal egemenliğimize herhangi bir zarar verilmesini arkamıza yaslanıp izleyecek değiliz. Herhangi bir gücün anavatanımızın kutsal topraklarını işgal etmesine ya da bölmesine asla izin vermeyeceğiz."

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Başkomutanı sıfatı da bulunan Devlet Başkanı, Pekin'in barış istediğini, ama savaştan da geri adım atmayacağını söyleyerek "Çin halkı işgalcilerle anladıkları dilde konuşmamız gerektiğini söylüyor" dedi.

'Hegemonya kurma çabası, tahakküm ve zorbalıkla bir yere varılamaz'

ABD'lilerin Başkan Donald Trump ile Demokrat Partili rakibi Joe Biden arasındaki TV tartışmasına kilitlendiği saatlerde konuşan Şi, Trump'ın Çin'e karşı ticaret savaşının başını çektiği stratejik sıkıştırma harekatına atıfla "Şantaj, engelleme ve aşırı baskı çıkmazdan başka bir şey getirmeyecek" vurgusunu yaptı. Bugünün dünyasında tek taraflı, korumacı ve bencil çıkar algısına dayalı siyasetin mümkün olmadığını dile getirerek "Kibir, yalnızca kendi istediğini yapmak, hegemonya kurma çabası, tahakküm ve zorbalıkla bir yere varılamaz" diye ekledi.

Kore Savaşı'nın "ABD Saldırganlığına Direnme ve Kore'ye Yardım Savaşı" diye anıldığı Çin'de 60. yıldönümüne kıyasla 70'incisinde ABD'ye karşı şiddetli propaganda rüzgarları esti.

Medyada sert yorumlara yer verildi. Çin ordusunun yayın organında yayımlanan uzun başyazıda bu savaşla Amerikalıların 'Çin halkının dediğinin olduğunu ve Çin'in kırmızı çizgilerine saygı göstermek gerektiğini derinden anladıkları' dile getirildi.

'En geniş kapsamlı şekilde savaş ruhunu uyandırıyor'

Çin sinemasının en büyük üç ismi tarafından çekilen ve Kore Savaşı'nın son günlerinde az sayıda Çin askerinin kendilerinden üstün ABD güçlerini geri püskürtmesini anlatan 'Feda' isimli film de bugün ülke çapında gösterime girdi.

Avrupa Birliği Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nün Çin uzmanı Alice Ekman, bunu "Doğrudan ABD'yi hedef alan bir mesaj olduğuna şüphe yok. Şi, en geniş kapsamlı şekilde savaş ruhunu uyandırıyor" diye yorumladı.

Renmin Üniversitesi uluslararası politika profesörü Shi Yinhong, bu yıldönümündeki etkinlikleri "Çin, ABD'ye, ne geçmişte ne de şimdi kendisinden korktuğunu deklare ediyor. ABD ile olası sınırlı askeri çatışmaya hazırlıklı olduğunun işaretini veriyor" diye değerlendirdi.